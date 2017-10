Angola: Relancer les industries culturelles et créatives, objectif du Ministère de la Culture

Selon Carolina Cerqueira, son secteur cherchera également à faire élever au rang du Patrimoine de l'humanité, le Monument de Cuito Cuanavale, les Peintures rupestres de Tchitundu Hulu et le Couloir de Kwanza, parce qu'ils possèdent des éléments historiques qui méritent d'être connus et préservées à l'échelle internationale.

D'après Carolina Cerqueira, les industries culturelles et créatives pourraient apporter aux nouvelles générations des connaissances exactes sur la culture angolaise, afin qu'elles deviennent les principales divulgatrices et valorisantes de l'identité nationale.

Les industries culturelles sont susceptibles de créer des postes d'emploi nouveaux au sein des communautés et de contribuer à la valorisation et divulgation d'identité culturelle des Angolais, a-t-elle dit durant la cérémonie de présentation de nouveaux secrétaires d'Etat du secteur aux fonctionnaires de son département.

