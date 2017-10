C'est dire si les couteaux sont tirés entre les deux parties, avec d'un côté un pouvoir qui, à défaut de pouvoir briser la détermination des manifestants, semble vouloir les pousser à la faute pour mieux sévir, et de l'autre, une opposition qui ne semble attendre que l'occasion et le moment propices pour en finir une fois pour toutes avec la dynastie Gnassingbé. De quel côté penchera la balance ? Wait and see.

Et tout porte à croire que pendant que la première, l'opposition, veut surfer sur la vague de l'extraordinaire mobilisation populaire qui a jusque-là répondu à ses appels, le deuxième, le pouvoir, donne le sentiment d'être aux abois et de chercher désespérément à se défaire de l'étreinte mortelle de la première, en ne lésinant pas sur les moyens pour casser le mouvement.

Mais jusqu'où ce bras de fer entre le pouvoir et l'opposition va-t-il mener ? Bien malin qui saurait répondre à cette question. En attendant, l'on a le sentiment que l'opposition togolaise et le pouvoir jouent à se faire peur.

Et l'alternative du référendum sur lequel a débouché le vote des députés réunis en session extraordinaire boycottée par l'opposition le mois dernier, ne semble pas avoir l'assentiment de l'opposition dont certaines voix s'élèvent même pour demander le départ hic et nunc de Faure Gnassingbé du pouvoir.

Or, l'opposition s'arcboute sur la Constitution de 1992, car cela aurait pour effet d'éliminer le président Faure Gnassingbé de la course à sa propre succession, après 15 ans de règne en trois mandats à la tête du Togo, à la suite de Gnassingbé père qui aura passé 38 ans au pouvoir.

Tout cela est venu mettre le feu aux poudres jusque dans la capitale, Lomé, où l'on a enregistré des affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre, qui ont abouti au saccage de maisons privées et d'édifices publics.

Ainsi, après l'interdiction des grandes marches que la Coalition de l'opposition prévoyait d'organiser les 18 et 19 octobre, et alors que la session parlementaire extraordinaire du mois dernier n'a accouché de rien de mieux qu'un référendum controversé dès son annonce, un imam réputé proche du leader du PNP, Tikpi Atchadam, a été arrêté le 16 octobre dernier au Nord du pays.

Et pour cause. Face à l'attitude de l'opposition qui a décidé de maintenir la pression à travers des manifestations de rue en vue d'obtenir les réformes constitutionnelles qu'elle réclame, le pouvoir semble avoir opté pour la manière forte à l'effet de briser l'élan des manifestants.

