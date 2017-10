Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Un avocat nommé Guterres

Il reste maintenant à en convaincre Donald Trump, près de ses sous, et son alliée traditionnelle, la perfide Albion, elle aussi non moins près de sa Livre sterling au point de s'éloigner de l'Union européenne.

On ne le sait encore trop mais le Secrétaire général a au moins raison sur une chose : « Le coût de l'inaction sera bien plus élevé qu'un soutien à cette force. »

On ne sait pas si notre ami Guterres parviendra à vaincre les réticences américaines, mais il aura fait un diagnostic sans complaisance et proposé des remèdes allant de la thérapie de cheval, comme le vote d'un mandat vigoureux et la création d'un bureau des Nations unies pour soutenir cette « task force », aux soins palliatifs avec juste un soutien logistique à la MINUSMA.

C'est à croire que jusque-là c'est seulement du vent qu'on nous vend, alors que les attentats, les attaques contre les casernes et autres attaques terroristes se poursuivent de plus belle.

On risque de se retrouver avec un attelage où ça tire à hue et à dia.

