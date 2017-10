Ghana: Appiah - « On va devoir prendre des points partout »

Mercredi, le Sporting Anderlecht accueille le Paris Saint-Germain pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Mis en difficulté ce week-end sur la pelouse de Malines (3-4), les Belges ne devraient pas peser bien lourd contre les Parisiens.

Après des défaites au Bayern Munich (3-0) et contre le Celtic (0-3), le champion de Belgique n'a pas encore gagné le moindre point dans cette compétition.

Avant d'affronter le PSG en Ligue des Champions, le bilan d'Anderlecht est délicat: deux matchs, deux défaites, zéro point et pas le moindre but marqué. « En tirant deux gros et une équipe de notre niveau, on savait que ce serait difficile », confie Dennis Appiah à Goal.com.

Désormais, les Mauves savent à quoi s'en tenir, il faudra un ou plusieurs exploits. « On n'a plus le choix, pour finir troisième, on va devoir prendre des points partout. Il faudra prendre au moins un point contre Paris ou le Bayern et s'imposer au Celtic. »