Afrique: A Paris, mobilisation citoyenne en faveur de la démocratie sur le continent

Partie de République Démocratique du Congo le 15 septembre, à l'occasion de la journée mondiale de la démocratie, la caravane pour la démocratie est passée par le Gabon, le Cameroun et le Niger et a eu pour terminus la ville de Paris en France, où les activités de clôture ont eu lieu du 13 au 17 octobre.

Entre 2015 et 2018, le calendrier électoral est particulièrement chargé sur le continent africain avec des élections aux enjeux divers.

Alors que dans certains États comme le Bénin elles ont été transparentes et sans équivoque, confirmant l'ancrage des principes de la démocratie dans cet État, dans d'autres pays, le scénario est bien différent.

Au Burundi, au Niger, au Gabon, et en République du Congo, les élections ont été surtout un moyen, pour les dirigeants qui n'envisagent aucune possibilité d'alternance, de se maintenir au pouvoir au mépris des règles les plus fondamentales de la démocratie. Le climat est difficile mais la mobilisation de la société civile ne faiblit pas.

Les organisations membres du collectif Tournons La Page (TLP) s'organisent et mettent en place des actions de mobilisation et de sensibilisation contre les dérives autoritaires de leurs dirigeants. Elles demandent plus de redevabilité et agissent de manière pacifique.

Tournons la Page mène et relaie des actions pacifiques et non partisanes pour promouvoir l'alternance démocratique en Afrique.

Elle réunit des associations, des chercheurs, des artistes et des citoyens d'Afrique et d'Europe en un même réseau, aujourd'hui actif dans neuf pays dont le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la RD Congo, le Gabon, le Niger, le Tchad, le Burundi, la Belgique et la France.

À travers des actions de sensibilisation et de plaidoyer, l'ONG Tournons la page refuse la fatalité des dynasties et souhaite promouvoir les processus démocratiques, le respect de l'État de droit et la possibilité d'un vote libre, transparent et respecté.

La « Caravane de la démocratie » est une série d'évènements culturels et politiques organisés par Tournons la page dans quatre pays d'Afrique, le Gabon, le Niger, le Cameroun et la RDC, pour promouvoir l'alternance démocratique et valoriser la production culturelle locale.

La caravane lancée le 15 septembre dans la ville Congolaise de Bukavu à l'est de la RDC s'est terminée par un événement en Europe (Paris) dans le but de sensibiliser la population et les décideurs politiques Européens.

La caravane de la démocratie a permis de sensibiliser un grand nombre de personnes, issues de toutes les couches de la société sur les questions de gouvernance et de citoyenneté.

Elle leur a donné ainsi l'occasion de s'exprimer sur des questions liées de près ou de loin à la démocratie à travers des thèmes spécifiques choisis pour chaque activité et selon le contexte de chaque nation.

Cette caravane a également été l'occasion de sensibiliser les jeunes ayant l'âge de voter sur le processus d'accomplissement de leur devoir de citoyen mais aussi de les former pour qu'ils puissent être en mesure d'assurer à la fois un contrôle citoyen des élections à venir dans leurs pays et un contrôle des politiques publiques.

Ayant entre autre pour objectifs de sensibiliser et mobiliser les jeunes sur les questions liées à la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains pour une participation active à l'alternance démocratique, alerter et informer la communauté internationale sur la situation politique et sociale dans ces pays, valoriser l'expression artistique et culturelle locale, la caravane de la démocratie a également inscrit sur son programme de clôture, déroulée samedi à Paris, la crise actuelle que traverse le Togo, où des milliers de manifestants appellent au départ du président Faure Gnassingbe.

Après une conférence débat sur le thème « Comment soutenir les luttes non violentes pour la démocratie en Afrique » tenue le 13 octobre dernier au siège de l'ONG Secours Catholique, le collectif Tournons la page a organisé en partenariat avec la diaspora Africaine de Paris, un sit-in panafricain sur la place des invalides. Ce sit-in panafricain auquel a participé le mouvement citoyen Togo Débout et a été la dernière étape de cette marche citoyenne qui est partie de la place Trocadéro, comme annoncé sur la compte Twitter de Tournons la Page.

« En Afrique comme ailleurs, pas de démocratie sans alternance » est l'un de principaux termes mis en avant lors de cette marche citoyenne à travers laquelle les militants de la société civile africaine ont pris part pour manifester contre le non respect de leurs constitutions respectives et les élections frauduleuses sur le continent africain.

Peu avant la conférence débat portant sur le thème « Comment soutenir les luttes non violentes pour la démocratie en Afrique », les activistes membres du collectif Tournons la page ont rédigé une lettre ouverte au président Français Emmanuel Macron, l'invitant à plus d'engagement sur les questions démocratiques en Afrique.

Dans cette correspondance signée par Janvier Bigirimana (Burundi); Jean Marc Bikoko (Cameroun); Brice Mackosso (Congo-Brazzaville); Marc Ona Essangui (Gabon); Maikoul Zodi (Niger); Jean-Chrysostome Kijana (République Démocratique du Congo); et de Jacques Ngarassal Saham (Tchad), représentants pays du mouvement citoyen transcontinental Tournons la Page, est interpellé le président Français Emmanuel Macron sur les questions de démocratie et de respect des libertés.

« Il serait temps que Macron parle un peu moins de démographie et un peu plus de démocratie » a dit Jean-Marc Bikoko, représentant du collectif Tournons la page au Cameroun, en référence à la sortie de l'actuel français qui, le 8 juillet dernier, lors du sommet du G20 de Hambourg, par laquelle il liait le problème de développement du continent africain à sa forte et explosive démographie. « Gardons-nous d'attendre quoi que ce soit du chef de l'État français. Le changement ne viendra pas de lui, mais de nous. Des peuples africains » a pour sa part commenté Jacques Ngarassal Saham, représentant de Tournons la page au Tchad.