Ile Maurice: Grève des cleaners - Prise d'un malaise, une des contestataires hospitalisée

C'est vers 20 h 30 que Paviola Beaunom, une des grévistes, a été prise d'un malaise, hier, mardi 17 octobre. Elle a dû être transportée à l'hôpital Jeetoo par le SAMU.

Ainsi parmi les contestataires, il reste six «cleaners» et les deux représentants de la CTSP, Reeaz Chuttoo et Jane Ragoo.

Ils entament, ce mercredi 18 octobre, leur troisième jour de grève au jardin de la Compagnie. Ceux-ci se disent décidés à faire plier le ministère de l'Éducation pour qu'elles soient enfin employées par celui-ci au lieu de compagnies privées. Mais l'État aussi campe sur sa position.

«Si pa pran nou kont pa fer nanié, ava tir nou kadav», dit Jane Ragoo, une des grévistes et représentante de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP). Une opinion qui fait écho à celle des autres cleaners, depuis lundi.

D'autres collègues sont venues apporter leur soutien aux cleaners. Elles montrent du doigt Pravind Jugnauth. «Le Premier ministre avait promis qu'il n'y aurait plus de pauvreté. Alors pourquoi sommes-nous ici ? Où en est son engagement ?», martèlent-elles. Le ton est tantôt amer, tantôt triste.

Visites et soutiens

Les femmes cleaners s'en prennent aussi à Leela Devi Dookun-Luchoomun. «C'est une femme comme nous, comment peut-elle ne pas réagir ?»

Elles reçoivent de plus en plus de visites et de soutiens. Narendranath Gopee, Radhakrishna Sadien et Jack Bizlall, Georges Ah-Yan, Kavi Ramano, Salim Muthy et des membres du MMM leur ont démontré qu'ils ne sont pas insensibles à leur sort.

Du côté du ministère de l'Education, un cadre officiel a tenu à souligner que les conditions avancées dans les communiqués, émis vendredi dernier, seront respectées. Pas question non plus de céder.