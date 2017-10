Algérie: Ligue des Champions - L'USM Alger rêve de monter sur le toit de l'Afrique

Les joueurs de l'USM Alger poursuivent leur préparation avant d'affronter le Wydad, samedi prochain en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Algériens restent confiants et se disent prêts pour cette confrontation.

Mohamed Benyahia affirme que les joueurs ne pensent qu'à se qualifier pour la finale de la, Ligue des champions africaine. Il se dit optimiste quant à réaliser le rêve qui tient à cœur tous les Usmistes, à savoir brandir le fameux trophée africain à la fin du parcours.

« Personnellement, je reste optimiste. Je crois en nos chances et je suis certain que nous aurons notre mot à dire au Maroc. Je vais aller plus loin en vous assurant que l'USMA n'a pas les moyens de se qualifier en finale seulement mais plutôt d'aller au bout et remporter ce trophée tant désiré par les supporters et les responsables du club, a déclaré le Rouge et Noir dans des propos relayés par Le Buteur. Il va falloir que nous soyons bien vigilants et attentifs pour ne pas nous faire surprendre. Nous préparons ce match depuis plus d'une semaine, il n'y a pas de doute, nous serons prêts physiquement et mentalement. La balle est dans notre camp. A nous de montrer ce que nous avons dans le ventre. Nous devons honorer les couleurs de notre équipe, nous nous donnerons à fond pour être à la hauteur et procurer de la joie à tous ceux qui croient en nous. »

L'USM Alger veut mettre tous les atouts de son côté pour espérer réaliser un résultat positif au Maroc. A l'aller de ces demi-finales de la Ligue des Champions, les deux équipes s'étaient séparées, sur le score vierge de zéro partout.