Congo-Kinshasa: Une ONG dénonce les transferts financiers d'une banque vers le Hezbollah

Résultat, le groupe d'enquêteurs américains s'interroge et appelle les Etats-Unis et l'Union européenne à émettre de nouvelles sanctions à l'encontre des responsables de cette banque pour avoir délibérément autorisé des transferts d'argent frauduleux.

Le principal problème, c'est que des entreprises, dont on sait qu'elles sont liées à des personnes qui financent le terrorisme, ont effectué des transferts d'argent à travers cette banque congolaise et ce malgré des sanctions américaines visant ces entreprises.

Un groupe d'enquêteurs de l'ONG américaine Enough Project dit avoir découvert qu'une banque congolaise autorisait des transferts d'argent vers des entreprises ou des particuliers finançant le Hezbollah. La banque BGFI est l'une des plus prestigieuses du pays. Elle appartient au frère du président Joseph Kabila.

