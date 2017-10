Ile Maurice: Rodrigues - La famille de Georgy Meunier s'interroge sur des zones d'ombre entourant sa mort

Une vidéo et une pétition circulent sur les réseaux sociaux. Leur but : sensibiliser afin qu'une… Plus »

Une autre personne soutient avoir même été témoin de certaines scènes de violence. «Enn dé fwa monn trouv madam la pé bat bolom la. Li pa finn trouv mwa, mo tann li dir kot kass la été ? Lerla mo finn dir sa so tifi. Mo dir li pran kont to papa akoz li gagn mizer. Toulézour bolom bizin al asté bwar pou li. Fer sagrin séki finn arivé.»

Claudinette explique avoir remarqué depuis pas mal de temps que son père était maltraité. La maison n'était pas nettoyée et était dans un état insalubre. «J'étais allée voir le chef de la police à l'époque ainsi que le département de la Sécurité sociale. La soignante avait reçu des avertissements de la police qui lui avait recommandé de ne plus mettre les pieds chez mon père.»

«Ce jour-là j'étais à la maison. J'habite à l'étage et mon père habitait au rez-de-chaussée. Vers 16 h 30, j'ai été alertée par un garçon de la localité me demandant de venir car mon père était tombé et avait vomi. Quand je suis descendue, j'ai eu le choc de ma vie car mon père avait la tête sous une armoire et il y avait une odeur nauséabonde d'excréments dans toute la pièce. Il avait un trou à la tempe ainsi que des blessures sur le corps où grouillaient des asticots. J'étais choquée», dit-elle.

Malgré les soins prodigués par le personnel hospitalier, il est décédé deux jours plus tard à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Queen Elizabeth de Crève-Cœur. Il n'avait jamais repris connaissance. Les proches n'ont pas plus de détails dans cette affaire.

