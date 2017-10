Ile Maurice: Vol à la SBM - 7e libération conditionnelle pour Parwez Fatahmamode

Parwez Fatahmamode a fourni une caution de Rs 50 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 2 millions.

Parwez Fatahmamode, l'un des suspects du vol de Rs 3,7 millions à la SBM, a retrouvé la liberté conditionnelle, mardi 17 octobre, en cour intermédiaire.

Ses hommes de loi, Me Nadeem Hyderkhan et Me Yousuf Mohamed, ont présenté une nouvelle motion contestant la détention du suspect. La magistrate avait, dans un premier temps, refusé d'accorder la liberté conditionnelle à Parwez Fatahmamode.

Les avocats de la défense ont, toutefois, soutenu que leur client n'a pas été directement incriminé dans ce vol. La magistrate a ainsi agréé à la demande de Me Mohamed et de Me Hyderkhan.

Huit personnes ont été interpellées dans le cadre de ce vol de février 2017 à la SBM.