Cameroun: Ebolowa - Deux décès suspects en 24 h

Deux ans et demi après leur signature, les contrats d'exploitation de la téléphonie mobile au… Plus »

24 heures plus tard, c'est-à-dire lundi, 16 octobre 2017, une autre macabre découverte a lieu à Bityili. Une banlieue de la ville d'Ebolowa. Jean Paul Etoundi, 41 ans, ancien directeur de l'école publique de Mendong-Bikok dans le département de la Mefou et Akono, région du Centre a été retrouvé mort. Le fonctionnaire venait à peine de séjourner dans ce village. Le corps sans vie de l'instituteur était également suspendu sur une corde dans la broussaille du village.

D'après le directeur de l'école, depuis la rentrée de cette école de formation que le régisseur des finances n'a plus fait signe de vie et était recherché pour les inscriptions des étudiants.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.