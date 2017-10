Ghana: Visite d'amitié et de travail - Ouattara à Accra

A l'invitation du Président de la République du Ghana, Son Excellence Monsieur Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, est arrivé, ce lundi 16 octobre 2017, en fin de matinée, à l'aéroport international Kotoka d'Accra pour une Visite d'amitié et de travail de 48h au Ghana.

Après le cérémonial d'accueil à l'aéroport, le chef de l'Etat et son homologue ghanéen ont effectué un tour d'honneur dans la ville d'Accra au cours duquel ils ont reçu un accueil chaleureux des populations sorties massivement pour les accueillir.

Les deux chefs d'Etat se sont ensuite entretenus en début d'après-midi au Palais de la Présidence de la République du Ghana.

A l'issue de cet entretien, le Président du Ghana a exprimé sa joie d'accueillir "son frère, le Président Alassane Ouattara, un grand homme d'Etat pour qui il a beaucoup d'admiration" ; il a par ailleurs relevé la nécessité pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, "deux pays qui se complètent" de renforcer leur coopération bilatérale.

Le Président Alassane Ouattara a, pour sa part, rappelé les liens historiques, culturels et géographiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana et s'est félicité de la convergence de vue avec son homologue ghanéen sur les questions bilatérales et internationales.

Il a, en outre, souligné la nécessité d'avoir, pour l'avenir, un schéma conforme à cette vision commune, de raffermir les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays, de regarder dans la même direction et d'avoir la ferme volonté de surmonter les problèmes résiduels qui pourraient exister entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans les domaines économique et social ainsi que dans d'autres domaines.

Pour terminer, le chef de l'Etat a rendu un vibrant hommage à son homologue ghanéen pour son rôle dans la résolution de la crise ivoirienne lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, pour son engagement en matière de démocratie et de protection des libertés individuelles et collectives ainsi que pour l'hospitalité accordée par le Ghana à de milliers d'Ivoiriens suite à la crise post-électorale.

Notons qu'à l'issue de l'entretien, le Président de la République du Ghana a offert un déjeuner officiel en l'honneur du Président Alassane Ouattara.