Cameroun: Un faux militaire du BIR aux arrêts

Face à la recrudescence des actes de banditisme et de criminalité, le commandant de la légion de gendarmerie de l'Adamaoua appelle les populations à plus de collaboration avec les forces de sécurité. «Sans la collaboration de la population, nos éléments ne peuvent pas avoir l'information en temps opportun pouvant leur permettre de mettre la main sur les malfrats qui écument nos quartiers et villages. Nous exhortons la population à fournir des renseignements aux forces de l'ordre et de sécurité», lance le Colonel Minabou Aboubakar Justin.

Interrogé, l'infortuné avoue avoir fait trois mois de formation dans le BIR avant d'être radié. Une déclaration non fondée, selon les enquêteurs qui ont procédé aux vérifications nécessaires. Le faux élément du BIR opère sous le nom d'un certain Saidou Oumarou, un de ses frères mort sur le champ de bataille de la lutte contre Boko Haram.

La perquisition de son domicile a permis de saisir une tenue de sport de la garde présidentielle, des uniformes du BIR, les actes de naissance et des photocopies des cartes nationales d'identité appartenant à d'autres personnes, des diplômes, quatre pantalons de militaire, des blousons estampillés d'insignes du BIR, et un long couteau.

