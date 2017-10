Burkina Faso: Croissance démographique/ Dr Georges Guiella - "Il faut de l'anticipation et de la planification... "

interview

Démographe et chef de l'unité de recherche « population et santé », à l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Dr Georges Guiella, dans cet entretien, nous explique les enjeux de la croissance rapide de la population... Il propose également des solutions pour sa maîtrise.

La population bobolaise croit de façon galopante qu'est-ce qui peut expliquer cette situation ?

De façon générale, la croissance démographique en milieu urbain est très importante. La capitale Ouagadougou, qui dépasse désormais 2,7 millions d'habitants (2 744 666 habitants 2017), voit sa population croître de +7,2 % par an, soit l'un des taux les plus élevés du monde.

En ce qui concerne précisément la deuxième ville du pays, Bobo-Dioulasso, elle a vu sa population augmenter encore plus vite que Ouagadougou, avec environ un taux de croissance démographique de +11 % par an (4,7 % entre 1996 et 2006), et vient de dépasser le million d'habitants (1 235 117 en 2016).

Doit-on être inquiet ?

Les inquiétudes face à une telle croissance en ce qui concerne Bobo-Dioulasso résident essentiellement à trois niveaux.

D'abord, une telle croissance pose un grave problème, en termes de pollution, de transports, de sécurité, mais aussi et surtout en termes d'équilibre entre l'offre et la demande en services sociaux de base (santé, éducation et approvisionnement en eau...). Les infrastructures de la ville ne sont pas forcément adaptées à une telle population en plein « boom ».

Le développement des infrastructures n'arrive pas à suivre le rythme de croissance de la ville. Cela va donner l'impression d'une dégradation continue de ce qui existe comme infrastructures et cela à cause de la pression anthropique de plus en plus forte.

Ensuite, en termes de besoins en logements, cette croissance urbaine va engendrer d'énormes défis. Elle est en inadéquation avec l'offre de logements que propose la ville.

Ainsi, l'Université polytechnique Nazi/Boni qui comptait 889 étudiants en 2004/2005 en comptait 10 726 en 2015-2016, avec tout ce que cela va induire comme besoins de logements et autres infrastructures, y compris le problème de transport.

La conséquence à long terme peut être la précarisation d'une partie de cette population urbaine, qui risque de se rabattre sur les zones d'habitat spontané (couramment appelées non-lotis) avec tout ce que cela comporte comme problèmes (hygiène, assainissement, pathologies liées à l'environnement comme le paludisme... ). Enfin, cette croissance urbaine de Bobo-Dioulasso pose également le problème d'emplois.

En effet, c'est une population en croissance qui va faire face à l'incapacité de la ville à lui fournir de l'emploi. Cela peut avoir pour conséquences des tensions sociales et économiques qui, si elles ne sont pas résolues, peuvent menacer même la paix sociale à long terme.

Comment doit-on contenir cette pression démographique ?

La croissance urbaine de Bobo-Dioulasso est sans doute plus le fait de l'exode rural que de la fécondité. Il n'existe pas de données spécifiques sur Bobo-Dioulasso en matière de fécondité.

Mais on peut croire que le nombre moyen d'enfants par femme ne devrait pas trop s'écarter de la moyenne du milieu urbain en général qui est de 3,7 enfants par femme en 2015. La région des Hauts-Bassins elle-même étant à 5,3 enfants par femme.

En termes de taux de prévalence contraceptive, encore une fois, on ne dispose pas de données spécifiques à Bobo-Dioulasso, mais on peut estimer qu'il ne s'éloigne pas de la moyenne du milieu urbain qui est de 42,3% en 2015.

Ainsi, la région des Hauts-Bassins (qui abrite Bobo-Dioulasso) est, après la région du Centre, la deuxième région qui a le plus fort taux de prévalence contraceptive avec 36,7%. Cela est sans doute lié au poids de Bobo-Dioulasso.

Cela signifie que les actions à mener ne peuvent pas se focaliser essentiellement sur les questions de fécondité élevée. Il y a sans doute des actions à mener dans divers domaines pour viser une stabilisation de l'exode vers les villes.

Cela passe sans doute par des actions de développement local visant à stabiliser les jeunes dans leurs terroirs, car ce sont eux qui constituent le plus important contingent de l'exode rural.

Quelles sont les mesures que les autorités communales doivent prendre pour faire face aux nouveaux défis (logements, infrastructures sanitaires, éducatives... ) qui s'impose à la ville ?

Les mesures et actions à prendre peuvent être listées en amont et en aval. Si par exemple les infrastructures éducatives (notamment post-primaires) sont essentiellement concentrées en ville, il est normal que l'on assiste à une telle croissance de la population urbaine du fait de la nécessité de migrer en ville pour avoir accès à ces infrastructures.

Dans ce cas, des actions doivent être menées en amont afin de répondre aux besoins locaux en matière d'infrastructures éducatives, pour couper le flux migratoire lié à cette raison. Il faut donc de l'anticipation et de la prospective du côté de l'autorité communale. Maintenant en aval, que faire vis-à-vis de la population urbaine existante ?

Il faut sans doute définir des priorités en mettant l'accent sur les services sociaux de base (logements, santé, éducation). Mais même là également, il faut de l'anticipation et de la planification afin de ne pas être dépassé par cette croissance urbaine galopante.

Etes-vous d'avis avec les parlementaires de la CEDEAO qui souhaitent qu'on limite les naissances à 3 enfants par femme ?

Tout est relatif. se décline en termes d'adéquation entre population et ressources. Comme le montre le concept de dividende démographique, si la structure par âge de la population est telle que les dépendants (surtout les enfants de moins de 5 ans) sont plus nombreux que les actifs, il est clair que les efforts de développement seront davantage plombés. Mais, prenons l'exemple du Burkina. Le Burkina a eu un taux de croissance moyen du Produit intérieur brut (PIB) de 5,5% entre la période 2011-2015.

Ce qui est appréciable. Mais, lorsque vous le mettez en rapport avec le taux moyen de croissance démographique de 3,1% au cours de la même période, vous vous rendez compte que la croissance moyenne du PIB par habitant n'a été finalement que de 2,4% (5,5% moins 3,1%).

On voit donc que schématiquement, à taux de croissance égal entre deux pays donnés (toute chose égale par ailleurs), c'est celui qui a le plus faible taux de croissance démographique qui bénéficiera de la plus forte croissance moyenne du PIB par habitant.

C'est pour cela que dans le Plan national de développement économique et social (PNDES), sous l'axe 2 : « Développer le capital humain », notamment dans l'objectif spécifique 2.1 : Promouvoir la santé des populations et accélérer la transition démographique », il est question de passer de 5,4 à 4,7 enfants par femme entre 2015 et 2020.

Les estimations qui ont été faites sur la base des nouvelles données montrent que cela est possible et que le Burkina est sur la bonne voie.

En effet, un des leviers pour y parvenir, est de permettre aux femmes qui ont besoin de la contraception (environ 30% des besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits), d'y accéder. Les données montrent qu'en 2016, le taux de prévalence contraceptive est de 24,2% au Burkina.

Pour arriver à 4,7 enfants par femme en 2020, il nous faudrait atteindre au moins 32% de taux de prévalence contraceptive. Cela suppose que nous fassions des progrès de 2% d'augmentation du taux de prévalence par an, ce qui est dans le domaine du possible au regard des performances constatées entre 2013 et 2015 qui étaient de l'ordre de 2%.

Cette cible est d'autant plus atteignable que le PNDES prévoit, pour ce faire, des interventions qui permettront d'assurer l'accès universel des populations aux services de planification familiale avec un accent particulier sur les jeunes et les adolescents. Mais il faut éviter de faire la fixation sur la croissance démographique. On a l'impression que la croissance démographique est souvent évoquée en Afrique pour dédouaner les pouvoirs publics.

Or, l'adéquation entre ressources et population ne se limite pas à la maîtrise de la croissance démographique. Il existe plusieurs autres leviers sur lesquels il faut jouer pour atteindre cette adéquation. L'éducation fait partie de ces leviers efficaces qui ont fait leurs preuves. Si une grande partie de votre population n'a pas accès à une éducation de qualité, il est certain que cela va impacter négativement sur le reste des domaines.