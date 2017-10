Mettre en lumière le riche patrimoine culturel et artistique des régions du Guémon et du Cavally. C'est l'un des objectifs du festival artistique et culturel "Boya Goh" dont la première édition aura lieu du 10 au 12 novembre prochain à Bangolo.

Cette édition qui s'annonce grandiose, au regard de la mobilisation et de l'implication de plusieurs cadres et élus, verra la participation de la compagnie "Les Guirivoires" de l'une des meilleures chorégraphes de Côte d'Ivoire et d'Afrique : Rose Marie Guiraud.

Aussi, les organisateurs annoncent la présence de la rappeuse Nash, de Claude Romy, Blé Marius (le père de la danse "Saba") ; Polino de Ziéty ; Gbou César et bien d'autres artistes porte-flambeau de la musique wê (wobé et guéré).

Selon les promoteurs du festival, même si l'événement est à sa première édition, ils entendent déjà lui imprimer la marque d'une tribune, non seulement, de retrouvailles des filles et fils des régions sœurs du Gué- mon et du Cavally, mais également, une instance de mise en synergie des actions afin d'impulser le développement de leur terroir.

Et Dominique Gnehi, le commissaire général du festival ne peut qu'en appeler à la mobilisation totale de tous. Car, « "Boya Gôh" est l'affaire de tous les Wê du monde ». Son organisation se fera de façon tournante dans les différents départements des deux régions.

Le gla (masque), les kouis (société secrète de griots), les dji (hommes panthères) et tous les autres arts culinaires, les jeux, les contes, la mode seront en partage au cours de ce festival.

Il est clair, "Boya Gôh" se veut un instrument à même de s'appuyer sur le riche patrimoine culturel et artistique pour impulser le développement de l'Ouest et surtout du pays wê.