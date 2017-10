Burkina Faso: Village de Kankounandeni dans la Comoé - Un nouveau-né repêché vivant d'une latrine

Des représentants d'organisations de la société civile burkinabè et française… Plus »

L'enfant, quant à lui, présentait des inflammations au niveau des côtes et du cou. Du CMU, il a été évacué au CHR de Banfora et est aujourd'hui hors de danger. Sa grand-mère paternelle qui habite au secteur 8 de Banfora l'aurait recueilli.

A entendre la matrone qui a reçu le bébé le 12 octobre au Centre médical urbain (CMU) de Banfora, il avait plus de 2 kilos 500. Dans la même soirée du 12 octobre, sa mère a été identifiée et a dû, elle aussi, subir des soins car elle présentait des blessures suite à l'accouchement. Avant de passer aux aveux, elle a, selon les agents de la Direction provinciale de la femme et de la solidarité nationale, nié être la mère du nourrisson. Actuellement, rassure Adama Coulibaly, elle se trouve entre les mains de la gendarmerie et n'a toujours pas encore répondu à ce niveau sur les raisons qui l'ont poussée à poser un tel acte.

Pris de panique, il est sorti à toute allure pour voir tout autour du WC, mais il ne verra rien. C'est alors qu'il est revenu sur ses pas pour voir de plus près dans la fosse. Il y a versé de l'eau et, de nouveau, le bébé a crié. Face à l'évidence, il est allé sans attendre en ville pour chercher du secours. Rapidement, les agents de santé de Kankounandeni ont été alertés. A leur tour, ils font appel à la gendarmerie avec le concours de laquelle la population a soulevé la dalle du WC pour extraire le bébé.

Selon l'intérimaire de la directrice provinciale de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille de la Comoé, Adama Coulibaly, le bébé est hors de danger et ses géniteurs ont été retrouvés.

