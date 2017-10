Burundi: Depuis quand le Burundi est une théocratie ?

Mais ils devraient se rappeler cette parole de Martin Niemöller : « Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je n'étais pas catholique... Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester».

Que les choses soient claires : je ne suis pas adventiste et je ne partage pas leur convictions». En tant que catholique occasionnel, je me sens même blessé de voir assimiler notre Pape, un homme aussi respectable, à la « Bête ».

En lisant cette nouvelle, je me suis posé la question: pourquoi celui-là ? Si l'Eglise adventiste croit et enseigne que le Pape est un Antéchrist, pourquoi arrêter un seul pasteur ? Ne serait-il pas sage de fermer toute l'Eglise adventiste, si on veut l'empêcher d'insulter le Pape ?

La semaine passée, des journaux en ligne rapportaient qu'un certain Didier Havyarimana, pasteur de l'Eglise Adventiste du 7ème jour, était en garde à vue à Bururi pour avoir été « surpris avec des livres qui assimilent le Pape à la Bête, à l'Antéchrist » et « avoir provoqué les catholiques ». Au blogueur Jean Marie Ntahimpera de se demander depuis quand exprimer une opinion sur la Pape constitue une infraction.

