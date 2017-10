Afrique du Sud/Sénégal: Liste des Lions devant affronter l'Afrique du Sud - Aliou Cissé face aux absences de Sadio Mané et de Kara Mbodji

Photo: sudonline

Aliou Cissé entraîneur des Lions du Sénégal

Quelle équipe pour la double confrontation Afrique du Sud-Sénégal qui débute avec le déplacement à Polokwane (Afrique du Sud) ?

Après le forfait déclaré de son attaquant-vedette Sadio Mané (blessé) et de son défenseur central Kara Mbobj (cumul de cartons), le sélectionneur Aliou Cissé va édifier son monde ce mercredi lors de la publication de sa liste. Mais selon certains spécialistes des solutions de rechange pour pallier l'absence des ces deux joueurs cadres de la sélection, existent.

Aliou Cissé va dégager ce mercredi matin à 10 heures la liste des joueurs retenus pour la double confrontation Sénégal-Afrique, décisive sur la route du Mondial en Russie 2018.

Si le sélectionneur national semble parti pour jouer la carte de la continuité. Il doit cependant faire sans deux de ses joueurs cadres et pas les moindre. Avec la suspension du défenseur Kara Mbodji pour cumul de cartons jaunes et celui de son attaquant Sadio Mané pour blessure, Aliou Cissé fait aujourd'hui face à deux équations. Comment suppléer les absences en défense et en attaque ? Selon certains spécialistes interrogés hier, par Rfm, ces absences sont loin d'être une source d'inquiétudes. Selon Aly Maal, des solutions de rechange existent.

«Salif Sané nous a montré qu'il pouvait jouer à ce poste lors du match retour contre le Burkina Faso. Ce sera cependant très dur car Kara Mbodji et Kalidou Koulibaly était une bonne paire. Salif Sané fera l'affaire. L'entraineur n'aura pas de souci par rapport à cela. L'essentiel, c'est la qualification. Il y a aussi Fallou Diagne qui peut également faire l'affaire », souligne l'ancien défenseur des Lions. Quid de la solution en attaque L'ancien international Ndoffène Fall est d'avis qu'Aliou Cissé confronté à une absence de taille suite au forfait de Sadio Mané pièce essentielle dans son projet.

«Sadio Mané est unique dans son genre et c'est une grande perte. Au plan offensif, on peut se permettre des fantaisies quand on a un joueur comme Sadio. Maintenant, c'est une absence de taille. Mais, cela n'empêchera pas Aliou Cissé de ne pas réfléchir sur d'autres formes de projets. Il n'existe pas deux Sadio Mané. Il fait partie des pépites », confie-t-il.

Un point devra suffire aux Lions pour décrocher la qualification pour Russie 2018. Les Lions effectuent le déplacement pour affronter les Bafana-Bafana le 10 novembre à Polokwane. Ils accueilleront quatre jours après les Sud Africains, dans une ultime rencontre prévue le 14 novembre au stade Léopold Senghor.