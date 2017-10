Congo-Brazzaville: Formation - Un séminaire sur le nouveau référentiel du système comptable Ohada révisé

Les innovations apportées par le nouveau système sont au coeur de la rencontre de quatre jours qui réunit, depuis le 16 octobre à la Chambre de commerce, des comptables de Pointe-Noire.

La formation est organisée par le cercle « Gestion et développement » et le cabinet d'expertise comptable JPI. Elle aborde les changements majeurs opérés dans le nouvel acte uniforme Ohada relatif au droit comptable et à l'information financière. Ce séminaire a pour objectif de donner aux participants les rudiments nécessaires à une meilleure appropriation du système comptable Ohada (Syscohada) révisé. En effet, ce nouveau référentiel comptable entre en vigueur dès le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels et sociaux des entités et le 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés et les comptes combinés.

À trois mois de la première échéance, le cercle « Gestion et développement » et le cabinet d'expertise comptable JPI ont jugé important d'organiser un séminaire d'imprégnation sur les innovations apportées par ce nouveau système comptable, afin de permettre aux cadres chargés des questions comptables et aux professionnels de la fiscalité et de la finance de maîtriser son architecture. Le premier jour du séminbaire a été consacré à la présentation générale de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière et du système comptable Ohada, des comptes personnels des entités (personnes physiques et morales) ainsi que les comptes consolidés et combinés.

Les participants ont également découvert l'ensemble des innovations apportées par ce nouveau système comptable. Il s'agit du plan comptable général Ohada, du cadre conceptuel, de la structure, du contenu, du fonctionnement des comptes, des opérations, des problèmes spécifiques, de la présentation des états financiers annuels du système normal, de la présentation des états financiers annuels du système minimal de trésorerie, du dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et combinés ainsi que de l'analyse et du traitement fiscal des états financiers (réservé aux fiscalistes).

Pour tout dire, cette formation qui s'achève le 19 octobre va permettre à ces comptables d'être à mesure d'effectuer avec succès la première application du nouvel acte uniforme qui consiste à basculer de l'ancien référentiel au nouveau référentiel révisé pour les entités créées avant la réforme, d'enregistrer avec aisance toutes les opérations courantes et spécifiques, conformément à la nouvelle règlementation comptable et de préparer et présenter les états financiers selon le Syscohada révisé. Notons que cette formation est assurée par trois formateurs chevronnés, à savoir Jean Paulin Itoua, expert-comptable agréé Cémac et professeur spécialisé Syscohada; Mor Niang, formateur certifié aux normes IFRS et Ndion Séraphin, inspecteur principal des impôts, MBA, formateur à l'institut de l'économie et des finances-pôle régional de formation des régies financières de l'Afrique centrale à Libreville au Gabon et à l'Énam au Congo.