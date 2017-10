Congo-Brazzaville: Vie des clubs - De nouveaux joueurs pour FC Renaissance du Congo

FC Renaissance a également engagé des joueurs venus de l'étranger, notamment le Malien Coulibaly Fuseini en provenance de l'Étoile du Congo de Brazzaville et deux gardiens de buts emmenés par l'entraîneur ivoirien, François Guehi, du FC Renaissance, Nkoto Epa de l'AS Cheminots de Pointe-Noire et Foutou de la Mancha de Brazzaville. Le Congolais de Brazzaville, Toure Poba, lui, vient plutôt de Borage en Serbie. Le Brésilien Vanderlay Da Silva est parti, deux autres viennent d'arriver, Georges et Santana Alexandre.

Elle a, de ce fait, recruté quelques nouveaux joueurs qui ont été présentés, le 14 octobre, au stade Tata Raphaël, en présence des milliers de supporters qui ont investi les gradins comme à leur habitude. Ces joueurs proviennent des clubs ayant disputé la Division 1, le championnat de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin). Il s'agit, entre autres, de Nzuzi de Real de Kinshasa, Mutambele Beni et Nzau de Real Impact, Agozo de l'OC Idimu, Kanda de l'ancien Tornado devenu PJSK, Ikoyo de Shark XI FC, Kiyungu de l'OC Idimu, Kambo de l'OCK, Bekwa de l'As Bantu, Tongo de Bukavu Dawa au Sud-Kivu, Masudi de Sanga Balende et Kone de l'As Dragons.

