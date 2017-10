Congo-Brazzaville: Coopération sanitaire - Don de médicaments à l'hôpital général de Loandjili

Des médicaments et des vivres ont été offerts à l' établissement hospitalier de Pointe-Noire par une mission chinoise, au terme de sa tournée médicale et humanitaire dénommée «Harmony 2017» et menée par le navire «Arche de paix».

La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de l'hôpital général de Loandjili, en présence d'Honoré Paka, préfet du département, et de Xia Huang, ambassadeur de Chine au Congo. Arrivé au Congo le 10 octobre, le navire médical chinois a quitté la ville océane le 17 octobre. C'est par la remise d'un don que la mission a voulu boucler son action, amorcée le 11 octobre, destinée à administrer gratuitement des soins médicaux et des actes chirurgicaux aux patients congolais. D'après le vice-amiral Guan Bailin, chef de l'opération «Harmony 2017», pendant une semaine, plus de 2000 personnes ont été reçues dans le navire « Arche de Paix » et aussi dans des hôpitaux de la ville ainsi que du département du Kouilou, notamment l'hôpital général de Loandjili, les centres de santé intégré de Tchiamba Nzassi, Madingo-Kayes et Makola.

Constitué de médicaments et de vivres destinés aux malades, le don remis symboliquement par Xia Huang a été réceptionné par Alexandre Honoré Paka, après la signature de l'acte de remise de don par les deux autorités. Satisfait de l'accueil et de l'implication du personnel médical des structures sanitaires concernées par l'opération «Harmony 2017», des autorités du pays et de la population dans sa réussite au Congo, Xia Huang a dit toute sa gratitude à leur endroit. Il a souhaité, par ailleurs, que cette initiative soit pérennisée et qu'il y ait d'autres encore pour à intensifier les relations entre le Congo et la Chine. «La présence de cette mission au Congo est la preuve des bonnes relations entre nos deux pays», a-t-il dit, précisant la particularité de la mission, qui est à la fois sociale, militaire et diplomatique.

Cependant, pour une meilleure compréhension de l'intérêt de la cérémonie, Alexandre Honoré Paka a replacé la mission «Harmony 2017» dans son contexte. « Le navire hôpital "Arche de paix" est arrivé dans notre pays dans le cadre de la mission d'harmonisation 2017 de la coopération stratégique entre les deux États à travers leurs excellences Denis Sassou N'Guesso de la République du Congo et Xi Jin Ping de la République Populaire de Chine. Que les deux chefs d'État trouvent ici toutes les marques signifiées de nos sincères remerciements assortis de notre profonde gratitude et celle de l'ensemble de notre population», a-t-il dit.

En outre, adhérant à l'option d'une pérennisation de l'opération «Harmony 2017» et s'exprimant au nom des départements de Pointe-Noire et du kouilou, il a rappelé le souhait des malades reçus de revoir la mission l'année prochaine dans lesdits départements avec des spécialistes de pathologies diverses et tout le matériel nécessaire pour une période plus longue. Un échange culturel a eu lieu après la remise du don à travers des prestations artistiques des membres de la mission chinoise et des artistes congolais. Ce qui a donné à la cérémonie un caractère festif renforcé par la présence de plusieurs groupes de musique traditionnelle et des sapeurs de la ville. Musique, chants, danses, tours de magie et autres ont marqué cet échange avec des prestations qui ont suscité des ovations des invités et du public. Le navire "Arche de paix" a quitté la côte congolaise pour une autre destination. Notons que l'opération «Harmony 2017» est une tournée médicale et humanitaire qui concerne sept pays d'Afrique et le Timor Oriental.