Congo-Brazzaville: Trafic téléphonique - Un réseau frauduleux démantelé à Pointe-Noire

Selon l'Arpce, une minute d'appel international revient à 170 francs CFA. Il arrive que ces fraudeurs totalisent jusqu'à des milliers de minutes d'appel. Lorsqu'un appel international tombe sur un réseau local, le carrier (le transporteur d'appel) paye un droit à l'opérateur local, qui termine cet appel. Les fraudeurs, à l'aide des appareils appropriés, notamment des SIM Box, interceptent ces appels et les font suivre via des numéros locaux. L'opérateur auquel est abonné le destinataire dudit appel le traite comme un appel local. Cela fait que le dû à verser à l'opérateur par le transporteur d'appel est capté par les fraudeurs.

« Nous avons mis un certain temps pour pouvoir mettre la main sur ces fraudeurs, très expérimentés. Grâce aussi au concours des opérateurs que je tiens à saluer ici, nous avons pu détecter leur localisation pour pouvoir les faire arrêter par la police », a fait savoir Sandé Ndé, directeur des réseaux et des services de communications électroniques.

