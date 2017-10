Congo-Brazzaville: Développement - Validation du rapport provisoire des besoins en renforcement des capacités du Congo

Ce rapport provisoire est conçu en fonction des besoins identifiés en renforcement des capacités des administrations publique et privée, ainsi que de la société civile du Congo. Il souligne les forces et les faiblesses de l'administration publique, les insuffisances des capacités des acteurs des secteurs public et privé, de la société civile.

Au niveau de l'administration centrale et décentralisée, le document soumis à l'approbation des experts notifie, entre autres, les besoins en renforcement des capacités au titre du cadre institutionnel, des ressources humaines, des moyens techniques et matériels.

Cette rencontre a été organisée dans le cadre du projet de Renforcement des capacités en statistiques, études prospectives et planification pour la lutte contre la pauvreté en République du Congo (Respec), financé à hauteur de 216.000 dollars US (environ 108 millions francs CFA) par l'Association pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF).

