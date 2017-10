Cameroun: Sécurité sociale - Consultations pour amender la législation

La 20e session de la commission nationale y relative s'est réunie hier à Yaoundé afin de formuler des propositions sur la réglemention applicable aux travailleurs.

C'est pour examiner les textes, émettre des avis et formuler des propositions sur la législation du travail et la réglementation à appliquer en la matière que les acteurs du monde du travail se sont réunis hier à Yaoundé.

C'était dans le cadre de la 20e session de la Commission nationale consultative du travail présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale (Mintss), Grégoire Owona. Au menu des travaux, il a été entre autres question d'examiner l'avant-projet de loi relatif aux prestations sociales, le décret fixant le coefficient de revalorisation des pensions vieillesses d'invalidité et de décès, celui fixant les modalités des élections et des conditions d'exercice des fonctions de délégué du personnel et l'examen de l'annexe du décret portant nomenclature des branches d'activités.

« Les travailleurs attendent des propositions qui doivent être réalistes et applicables en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie », a rappelé le ministre Grégoire Owona. Concernant les motifs du projet de loi relatif aux prestations sociales, il apparaît que le régime de prévoyance géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) n'a pas connu de réformes profondes depuis plusieurs décennies.

C'est pourquoi il faut l'adapter aux réalités économique et sociale en constante évolution car les besoins du corps social s'accroissent alors que la panoplie des prestations servies par la CNPS reste immuable. « Nous attendons une amélioration des conditions sociales parce qu'il ne s'agit pas seulement des travailleurs actifs mais aussi des retraités. Nous avons un projets de loi qui envisage d'augmenter de 20% la pension retraite et toutes les autres conditions d'amélioration du statut actuel. Un ensemble de projets qui constitue une évolution sociale », confie Flaubert Moussole, syndicaliste de la Cameroon Confederation of Workers Trade Union (CCWTU).

La prise en compte de nouveaux métiers n'est pas en reste. Dans ce saut qualitatif en matière de projets de textes à examiner, le ministre Grégoire Owona a demandé aux acteurs du monde du travail à continuer à oeuvrer au dialogue pour demeurer des artisans engagés dans la paix et du progrès au service du pays. Une démarche qui va enclencher la dynamique émergeante visant é réduire la pauvreté et à garantir une meilleure sécurité sociale des travailleurs et de leurs familles .