Cameroun: Lutte contre Boko Haram - Du soutien pour des ex-otages

C'est la raison de la descente effectuée sur le terrain le 12 octobre dernier par Midjiyawa Bakari qui avait à ses côtés, outre les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité, Fatta Mamadi Kourouma, le représentant du HCR à l'Extrême-Nord. Il ressort de la séance de travail que ces personnes seront recasées à Zamaï, dans l'arrondissement de Mokolo.

Ils sont au nombre de 387. Ressortissants de l'arrondissement de Mayo-Moskota dans le département du Mayo-Tsanaga, ils sont, pour la plupart, originaires du village Gousda Verket, à la frontière nigériane ; d'autres sont des localités environnantes. Leur dénominateur commun est qu'ils ont eu des contacts plus ou moins directs avec la secte terroriste Boko Haram basée au Nigeria. Sur ces 387 personnes enregistrées, on dénombre 124 filles et 120 garçons. Chez les adultes, on note un nombre élevé des femmes. Certaines d'entre elles ont fait savoir que leurs maris ont été enrôlés de force par des terroristes de Boko Haram.

