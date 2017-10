Sénégal: Finale de football de l'Odcav de Diendé à Sédhiou

Les rideaux sont tombés dimanche dernier sur les phases finales de football de l'organisme départemental de coordination des activités de vacances à Diendé près de Sédhiou la capitale régionale.

En cadets, Julescounda s'est adjugé du trophée aux dépens de Marandan par deux buts à zéro alors qu'en seniors c'est l'ASC Réveil de Sédhiou qui a battu Diana Malary par un but à zéro. Le parrain Jean Pierre Senghor ainsi que le président de l'ODCAV ont exprimé leur joie pour la qualité du jeu et de l'organisation.

Les phases finales de football de l'organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Sédhiou ont pris fin dimanche dernier à Diendé. L'événement a drainé du monde juvénile dans une bon enfant. Le match des séniors/juniors a été des plus palpitants en termes d'enjeux et de technicités dans le jeu. A l'entame de la partie presque sans round d'observation, les deux formations à savoir l'ASC Réveil de Sédhiou et celle de Diana Malary.

Très peu d'occasions de but est noté jusqu'à la trente troisième minute de jeu ; un exploit individuel de Samo Mamadou Lamine Diédhiou a conduit à un retrait latéral du ballon que le joueur Amadou Sonko a logé de la tête dans les filets du portier de Diana Malary. Les sociétaires du Pakao n'ont jamais pu revenir au score jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. En cadets c'est l'ASC Julescounda de Sédhiou qui a disposé de Marandan par deux buts à zéro.

A la fin des rencontres, le parrain de la finale, Jean Pierre Senghor Ministre conseiller et secrétaire exécutif du conseil national à la sécurité alimentaire s'est réjoui de l'esprit de fair-play qui a prévalu. «Je remercie le président de l'ODCAV et toute son équipe de m'avoir choisi comme parrain. Et c'est tant mieux car, je suis de cette commune et c'est un honneur. Nous avons assisté à un beau jeu. Au-delà des résultats que nous avons enregistrés sur le terrain, c'est Sédhiou qui a gagné de par la qualité du jeu et l'esprit de fair-play qui ont prévalu. J'encourage cette jeunesse à persévérer car le meilleur est à venir», a indiqué Jean Pierre Senghor.

Et de rassurer le plaidoyer à porter pour doter la région en infrastructures d'expression sportive comme les aires de jeu. «Nous avons de grandes stars du football qui sont parties d'ici et il faut que nous soyons des ambassadeurs auprès des hautes autorités de ce pays pour doter notre région en infrastructures sportives. Le chef de l'Etat est à l'écoute des populations et il cherche toujours à innover».

Quant à Amadou Diallo, président de l'organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Sédhiou, membre du haut conseil des collectivités territoriales et maire de Diendé, il ajoute que «le choix porté sur la personne de Jean Pierre Senghor est le fruit d'une décision du comité directeur et nous sommes honorés par ce choix. C'est une première fois que nous recevons un si grand lot d'équipements sportifs ».

Enfin l'adjoint au préfet de Sédhiou Madiaw Kandji qui présidait la finale a salué la bonne organisation et a invité les différents acteurs à toujours œuvrer dans la dynamique de développement en cours.