Sénégal: 5 milliards pour l'inscription budgétaire du projet du mémorial de Gorée

Le ministre de la Culture, en compagnie du secrétaire général du ministère, Birane Niang, a procédé à une visite des services et directions du département de la Culture, hier mardi 17 octobre.

Abdou Latif Coulibaly a ainsi suggéré que certains sites avaient besoin d'être améliorés, et a annoncé qu'un budget de 5milliards était prévu pour le Mémorial de Gorée. Par ailleurs, il encourage la formation professionnelle des jeunes dans l'art urbain. La visite a commencé par le centre culturel Blaise Senghor.

Le ministre de la Culture s'est rendu hier, mardi 17 octobre, dans 6 services et directions culturels : le centre culturel Blaise Senghor, la maison de la Culture Douta Seck, au service son et lumière, au Festival national des arts et de la culture (FESNAC), aux services de la Biennale de Dakar, du Mémorial de Gorée (un budget de 5 milliards est prévu), de la Galerie nationale d'art et de la direction du Livre et de la Lecture. Abdou Latif Coulibaly a annoncé un besoin d'amélioration des sites qu'il a eu à inspecter, d'où le studio d'enregistrement du centre Blaise Senghor, promis par le ministre de la Culture, qui s'est engagé à prendre les dispositions nécessaires, dès la semaine prochaine, parce qu'il juge qu'il est primordial que les jeunes puissent suivre des masters en production de musicale.

A Douta Seck, il a attiré l'attention des artistes sur l'importance d'adhérer à la mutuelle de santé des acteurs culturels : « Il y a 450 mille artistes au Sénégal qui sont recensés, quatre mille seulement se sont inscrits à la mutuelle. » Abdou Latif Coulibaly en a aussi profité pour expliquer «la politique de l'Etat en matière de sauvegarde des droits des artistes et la promotion de manière générale des artistes sénégalais.

En expliquant ce qu'était la Sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins et également, par ailleurs, les engagements du président de la République à inonder de façon conséquente les caisses de la Sodav et même des arriérés des paiements de droit de d'auteur qui n'ont pas été faits. » Il ajoute : «J'ai été marqué par l'orchestre national de musique qu'on a trouvé en répétition. Qui est extrêmement riche de qualité de musicalité, c'est l'une des rares formations musicales au Sénégal qui fait de la recherche musicale et qui produit des titres, non pas sur des sentiments des inspirations gratuites, mais qui sont faites sur la base de science musicale établie parce qu'ils sont formés sur ça ».

La directrice du Festival national des arts et de la culture (FESNAC), Fatou Sidibé Guèye Diallo, a quant à elle informé de la préparation du festival, qui se tiendra du 20 au 23 décembre prochain à Louga. Pour cette édition, le ministre leur a suggéré de respecter les heures de démarrages, autrement dit de veiller au « timing ».

La visite s'est achevée par la Galerie nationale d'art, après la direction du Livre et de la Lecture, la Biennale de Dakar et le Mémorial de Gorée.

Le ministre dit être sorti de cette visite en ayant une claire conscience qu'il faut également aider à améliorer la situation de ces structures culturelles, du point de vue physique et matériel, et du point de vue des conditions de travail. Et l'idée du mémorial de Gorée, qui devrait être une entité qui doit être consacrée à mettre en évidence une porte de retour pour des parents qui ont été déportés aux Etats-Unis. La conception de base serait de faire du mémorial un lieu de conscience extrêmement dynamique avec un contenu élaboré sur l'esclavage.

Rappelons qu'un budget de 5milliards est prévu pour ce Mémorial de Gorée.