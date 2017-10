Sénégal: Inauguration du sous bureau du PAM et du bureau de zone de l'Unicef à Kolda

Le Programme alimentaire mondiale (PAM) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ont inauguré leurs bureaux de liaison à Kolda, vendredi dernier. Cette initiative vise à mutualisation les forces et les ressources pour plus d'efficacité et d'efficience dans la conception, la planification et la mise en œuvre des opérations sur le terrain, au profit des populations cibles.

Plus d'efficacité dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. C'est la trouvaille d'organismes des Nations Unies (ONU) notamment le Programme alimentaire mondiale (PAM) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) qui ont choisi de se rapprocher de leurs cibles. C'est à ce titre que, vendredi dernier, Kolda a vécu l'ouverture des bureaux de ces agences l'ONU (PAM et UNICEF) des plus actives dans l'amélioration des conditions d'existences des populations. Le ministre-maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, qui a présidé la cérémonie, s'est réjoui de l'arrivé de ces partenaires à Kolda et leur a souhaité la bienvenue.

Pour l'UNICEF, Kolda reste une priorité pour la protection des enfants contre toutes les formes d'abus, de violence et d'exploitation. La Représente de l'UNICEF, Layle Moshiri, indique que l'événement marque une nouvelle dynamique dans leur travail en Casamance et au Sud-est. Et de souligner que la concentration la plus forte des activités concerne Kolda, Tambacounda et Kédougou. Ce qui explique les raisons de la délocalisation à Kolda du fait de sa position géographique. Aussi Kolda est une région où l'excision et le mariage des enfants est toujours d'actualité. A côté de la lutte contre la malnutrition des enfants, le non enregistrement des enfants à la naissance sont entre autres défis pour l'UNICEF. Ce bureau zonal va permettre de mieux faire face à toutes ces problématiques et de nouer un partenariat plus fécond sur le terrain avec les autres acteurs.

Le PAM, présent depuis longtemps au Fouladou, s'est félicité de l'ouverture du sous bureau de Kolda, par la voix d'Abdou Dieng, Directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cela traduit «toute la satisfaction des agences des Nations Unies représentées au Sénégal auprès des autorités.» Le choix des deux agences d'établir leurs bureaux à Kolda est «une directive du Secrétaire général des Nations unies en direction de toutes les agences du système.» Il s'agit d'une volonté de mettre en commun des forces et des ressources pour plus d'efficacité et d'efficience dans la conception, la planification et la mise en œuvre des opérations, dira M. Dieng. Il annonce, en même temps, l'arrivé prochaine au Fouladou de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).