Madagascar: Rivo Rakotovao nommé Sénateur - Vers la destitution d'Honoré Rakotomanana

Actuellement en voyage à Rome, le désormais ex-ministre de l'Agriculture et de l'Elevage sera présent au Palais de Verre d'Anosikely dès son retour au pays.

Le président du parti « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » Rivo Rakotovao vient d'être nommé Sénateur de Madagascar. Le décret n°2017-954 relatif à sa nomination a été publié hier par le Secrétaire général auprès de la Présidence de la République au cours d'un point de presse qui s'est tenu au Palais d'Etat d'Iavoloha. Il remplace ainsi l'ex-Sénateur Ahmad Ahmad élu à la tête de la Confédération Africaine de Football au mois de mars dernier. La nomination du numéro Un du HVM au Sénat risque de provoquer des polémiques. Faut-il rappeler que la démission du nouveau patron de la CAF a déjà été déposée auprès du Bureau permanent de la Chambre haute le 20 mars 2017 et la vacance du siège de celui-ci a été constatée par la Haute Cour Constitutionnelle dans son arrêt rendu le 30 mars.

Dans l'article 2 dudit arrêt, la HCC ordonne au président de la République de « procéder à la nomination d'un nouveau sénateur avant la session ordinaire du Sénat ». C'est-à-dire avant le 2 mai 2017, puisque l'article 84 alinéa 2 de la Constitution stipule que « la première session commence le premier mardi du mois de mai ». L'ex-Sénateur Ahmad Ahmad n'a donc pas été remplacé que sept mois plus tard, ou enfin presque. La question est également de savoir pourquoi un décret qui a déjà été signé par le président de la République le 12 octobre n'a été rendu public qu'hier 17 octobre, c'est-à-dire, une semaine après. Le SGP a expliqué ce retard par le décès de l'ancien président Zafy Albert qui est pourtant décédé à La Réunion le 13 octobre. A noter aussi que le président Hery Rajaonarimampianina n'a quitté le pays pour son voyage à Rome que le 14 octobre.

« Plan B ». Désormais donc, le numéro Un du parti au pouvoir n'occupe plus aucun poste ministériel. Il va être remplacé par Randriarimanana Edmond Harison à la tête du Ministère auprès de la Présidence de la République en charge de l'Agriculture et de l'Elevage. Le décret n°2017-953 portant nomination de celui-ci a également été publié hier (Voir article par ailleurs). Bon nombre d'observateurs soupçonnent un calcul politique du HVM à travers cette nomination de Rivo Rakotovao au Sénat. Il s'agit en effet du « Plan B » du régime qui a prévu de faire un forcing sur la tenue d'un référendum constitutionnel afin de faire en sorte que le président Hery Rajaonarimampianina puisse rester au pouvoir pour s'assurer un second mandat. A l'allure où vont les choses, le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » va abandonner l'option du référendum constitutionnel et décide de sacrifier l'actuel président du Sénat Honoré Rakotomanana. Celui-ci s'installe désormais sur un siège éjectable. Les tenants du pouvoir ne font-ils pas confiance à ce dernier pour assurer l'organisation de l'élection présidentielle après la démission du président Hery Rajaonarimampianina ?

« Kravaty manga ». En tout cas, bon nombre d'observateurs estiment que le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » est en train de préparer une manœuvre politique visant à confier la gestion du pays à un fidèle partisan de l'actuel homme fort du pays en cas de démission de celui-ci. Rivo Rakotovao n'est pas seulement le président national du HVM, mais il est aussi un des plus proches et fidèles compagnons de lutte du Chef de l'Etat. On voit mal un ancien numéro Deux du gouvernement devenir un simple sénateur alors qu'il bénéficie toujours de la confiance entière du Chef de l'Etat. D'autant plus que depuis plusieurs mois, Honoré Rakotomanana, ancien baron du parti AREMA, considéré par certains observateurs comme un spécialiste du retournement de veste, ne fait plus l'unanimité au sein des partisans du HVM. Et ce, même s'il ne cesse de faire l'effort de porter la « kravaty manga » à chaque évènement officiel. Durant la première session ordinaire du Parlement, des sénateurs élus sous les couleurs du parti au pouvoir, en l'occurrence le Sénateur Riana Andriamandavy VII, ont déjà lancé un lobbying en vue de sa destitution, mais la manœuvre n'a pas abouti. A l'allure où vont les choses, la procédure de destitution de Honoré Rakotomanana pourrait figurer à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire qui a débuté hier. A suivre.