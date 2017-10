Sénégal: Financement structure d'entreprise - Le Bmn et Impaxis Capital s'allient

Dans un souci d'améliorer la compétitivité des entreprises sénégalaises, le Bureau de mise à niveau (Bmn) et Impaxis Capital ont signé hier mardi 17 octobre, à Dakar un accord de partenariat devant faciliter l'accès au financement des investissements de mise à niveau des entreprises bénéficiaires.

«Aujourd'hui, diagnostiquer au plus près une entreprise, connaitre ces problèmes de fonds propres, connaitre ces problèmes d'endettement, connaitre son mécanisme d'investissement, la qualité de son marché sont des choses qui nous interpellent directement. Et c'est tout le sens de cette collaboration que comptent développer avec les experts du Bmn», a soutenu hier mardi 17 octobre, à Dakar Momar Ndour, président directeur général de Impaxis Capital. C'était en marge de la signature de convention entre ladite société et le Bureau de mise à niveau (Bmn).

Selon lui: «Jusqu'ici, nous avons travaillé avec les grandes entreprises. Nous avons décidé dans le cadre d'une diversification de nous associer au Bureau de mise à niveau en apportant notre savoir-faire à des Petites et moyennes entreprises (Pme). Mais nous pensons que la Pme est cœur du développement de nos pays. Sous ce rapport, il est important pour nous de travailler avec la Pme. Parce que la vraie croissance économique de nos pays partira des Pme pour ainsi sortir les populations de la pauvreté», a-t-il expliqué.

Et d'ajouter: «Chaque Pme a un diagnostic et une solution appropriée. La solution peut être locale avec l'existence de l'épargne. Nous sommes convaincus que les banques au Sénégal peuvent financer les projets la condition qu'elles soient bien présentées et qu'ils montrent la qualité du manager, l'organisation, l'accompagnement du Bmn, bref tout l'écosystème qui permet à l'entreprise d'être performante».

Ibrahima Diouf, directeur du Bureau de mise à niveau (Bmn) dira: «Nous avons constaté que beaucoup d'entreprises butent dans la mise œuvre de leur plan d'investissement et de leur plan de mise à niveau, faute de financements sur fonds propres, et bancaires. Et en s'alliant avec Impaxis Capital, cela permettra sans doute avec le concourt de la Bmn à ces entreprises de trouver grâce à des innovations, des interventions spécifiques des financements nécessaires».

Mieux, précise-t-il: «Un des objectifs finaux c'est de permettre aux entreprises choisies au regard de leur chiffres d'affaires, de leur capacité d'endettement, de leur marge de progression de faire de ces entreprises des champions nationaux dans le court terme aux fins de les permettre de faire face à la concurrence».