La formation du HZAM d'Amparafa tentera simplement de brouiller les cartes.

Veillée d'armes pour les quatres équipes qualifiées pour la Poule des As dont la phase aller se tient à Ampasambazaha. Une veillée toute particulière, car l'élimination d'Elgeco Plus en Telma Coupe de Madagascar relance les débats. En effet, désormais aucun club n'a plus droit à l'erreur.

La première journée de la Poule des As qui verra la participation des quatre derniers clubs encore en course pour la THB Ligue des champions servira tout juste de galop d'essai depuis la Fédération Malgache de Football a opté à faire jouer entre les deux premières équipes de chaque site.

C'est ainsi qu'on verra en première heure Elgeco Plus face au COSFA. Un match placé sous le signe d'une revanche à prendre pour Johnny et ses camarades battus par les militaires par 3 à 1 lors de leur dernière rencontre.

CNaPS fin prête. Mais c'était dans un autre contexte où Elgeco Plus se savait déjà qualifié. Maintenant, le problème est bien différent dans la mesure où chaque match se présente comme une finale directe et qu'il ne faut pas lâcher prise pour espérer ravir le titre. Du coup, on aura tort d'enterrer les hommes d'Alfred Randriamanampisoa très tôt, car ils vont naturellement se battre et faire comme si leur vie dépendait de l'issue de la rencontre.

Une remarque également valable pour le HZAM Amparafa battu sèchement par le CNaPS Sport sur le score éloquent de 5 à 0 lors de la dernière journée de la phase 2 de Mahajanga.

Besona qui retrouve la pelouse et le public d'Ampasambazaha saura-t-il relever le niveau de son jeu pour tenter de faire douter la CNaPS ? C'est toute la question même si on sait qu'après sa contre-performance en coupe, Ando et ses camarades ne vont rien lâcher pour tenter de garder leur titre de champion de Madagascar. C'est une certitude que la CNaPS est fin prête pour ces confrontations.

Sur ce point, on salive déjà à l'idée de vivre ce duel de titan de vendredi qui mettra aux prises Elgeco Plus et CNaPS - Sport. Une petite finale en quelque sorte même si une défaite ne serait pas encore la mer à boire. Mais à ce stade, rien ne vaut la victoire. Celle qui permettrait ensuite de voir venir..