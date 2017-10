Madagascar: Fiangonana Loterana eto Madagasikara - Convention avec la Caisse nationale de Prévoyance sociale

« Nous devons faire venir les jeunes à l'agriculture et y voir une activité entrepreneuriale… Plus »

En effet, la FLM a créé des milliers d'emplois, dont 1 500 pasteurs et 250 théologiennes, auxquels s'ajoutent le personnel de 40 dispensaires, de 10 grands hôpitaux, des employés des filiales agricoles et des éducateurs et enseignants travaillant dans 700 établissements luthériens répartis dans tout Madagascar. Sans oublier ceux qui sont dans l'accompagnement des porteurs de handicap, notamment, les sourds et les aveugles.

Un objectif qui répond à certaines préoccupations des employés de la FLM, traduits en mots par le président national de cette église, pasteur Dr Rakotonirina David : « La plupart des retraités au sein de la FLM se plaignent de leur vieillesse et de leur vulnérabilité, alors ils viennent vers moi. En tant que « ray aman-dreny » (traduction littérale : parents) de l'Eglise je pense que la collaboration avec la CNaPS est nécessaire pour rassurer nos collaborateurs et les motiver ».

Dans l'optique d'offrir à tous les travailleurs de l'Eglise luthérienne une protection sociale efficace et le respect de leurs droits, la FLM et la CNaPS ont signé une convention vendredi dernier.

