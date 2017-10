Burkina Faso: Coopération bilatérale avec la Suisse - La formation professionnelle, un des axes prioritaires

Des représentants d'organisations de la société civile burkinabè et française… Plus »

La coopération entre le Burkina Faso et la Suisse remonte à 1961 et concerne des domaines comme la santé, l'éducation à travers notamment l'action d'environ 70 ONG suisses qui œuvrent au quotidien dans toutes les régions. Elle occupe la 7e place dans le classement des partenaires bilatéraux du pays des Hommes intègres.

Le Président du Faso s'est réjoui du dynamisme des relations entre son pays et la terre helvétique. «La coopération entre nos pays est non seulement ancienne mais aussi efficace.

La Suisse vient de relire son programme de coopération et le pays des Hommes intègres fait partie de ceux qui en sont bénéficiaires. Dans le nouveau programme, un pilier fort est la formation de base et professionnelle.

Les deux présidents ont fait le point de la coopération entre leurs pays. « La coopération bilatérale entre la suisse et le Burkina Faso est amicale et soutenue », a déclaré Doris Leuthard a la fin de l'audience.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.