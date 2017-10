Bénin: Un produit chimique cancérigène retrouvé dans 21 boulangeries

Au niveau de nos ports, on devrait pouvoir prélever, analyser, avant que les boulangers ne l'achètent, car personne ne veut acheter du pain pour mourir. Et pourtant, c'est bien le type de pain qu'on nous sert au Bénin. »

Le bromate de potassium fait gonfler la pâte et permet de faire plus de pain. Il est interdit au Bénin depuis 2005. Mais pour Robin Accrombessi, président de la Voix des consommateurs, fermer des boulangeries ne suffit pas.

Il n'y a d'ailleurs pas d'écoles diplômantes en boulangerie. On dénonce, on sensibilise, rien ne se passe. Donc il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités. »

« Aujourd'hui, on constate que n'importe qui au Bénin peut ouvrir une boulangerie sans demander l'autorisation, sans respecter les règles, sans former les boulangers, explique-t-il.

Manque d'hygiène, farines périmées et présence de bromate de potassium dans le pain : voilà ce qui a entraîné la fermeture de 21 boulangeries au Bénin. Pour Gatien Adjagboni, président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries et pâtisseries, il faut faire le ménage.

Au Bénin, le ministère du Commerce a fait fermer 21 boulangeries à Cotonou et à Calavi depuis septembre. Ces actions font suite à des inspections sanitaires surprise particulièrement alarmantes, avec notamment la découverte de bromate de potassium, un produit chimique cancérigène et interdit au Bénin.

