Afrique du Sud/Sénégal: Match Afrique du Sud-Sénégal - Aliou Cissé publie sa liste aujourd'hui

En direction de la double confrontation Afrique du Sud - Sénégal, comptant pour les 2e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, Russie 2018, le sélectionneur national dévoile ce matin la liste des Lions.

Aliou Cissé fera face à la presse lors du traditionnel point de presse, dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football pour défendre ses choix. Notamment ses solutions pour résoudre l'équation des absences de Serigne Modou Kara Mbodj et Sadio Mané, deux pions essentiels de son dispositif tactique.

Le premier est suspendu pour cumul de cartons contre le Cap Vert à l'aller (8 octobre 2016) à Dakar et au retour, un an après (7 octobre 2017) à Praia. Quant à Sadio Mané, il est indisponible pour cause de blessure à la cuisse. La pépite de Liverpool est écartée des terrains pour une durée d'un mois et demi.

Il manquera donc à la double confrontation entre les Lions et les Bafana Bafana, contrairement à Kara Mbodj qui, sauf cas de force majeure, sera présent à Dakar le 14 novembre prochain lors de la 6e et ultime journée des éliminatoires. A moins que ce match retour ne soit plus décisif pour la qualification.

En effet, si les Lions confortent leur première place par un succès, le match retour serait sans enjeu. Aliou Cissé pourrait donc aligner une équipe B pour le match de gala, le 14 novembre au stade Léopold Sédar Senghor.