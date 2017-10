Madagascar: Morondava - Oléanna, élue reine de beauté du Menabe

« Nous devons faire venir les jeunes à l'agriculture et y voir une activité entrepreneuriale… Plus »

« Je profite de cette occasion pour remercier vivement les autorités et les partenaires locaux qui ont contribué à la réussite de cette édition. J'espère qu'ils seront plus nombreux pour celle de 2018. Et je souhaite fort que le titre national revienne à la représentante du Menabe », conclut Romule Andriamihaja.

Élégante dans une robe noire tachetée de blanc sur la partie supérieure, elle a répondu avec conviction et sans faute aux séries de questions posées par les membres du jury, y compris la célébration mondiale correspondant à la date de la finale de ce concours. C'était le mercredi 11 octobre, la Journée mondiale de la jeune fille. La bonne réponse d'Oleanna a été fortement applaudie par le public, venu nombreux à cette soirée toute en beauté. Un billet d'avion aller et retour Antananarivo-Morondava figure parmi les lots qu'elle a gagnés.

Face aux six finalistes issus du premier casting qui s'est tenu le 6 octobre, à l'Eden Rock, Oleanna Gaétan a impressionné dès sa première apparition en public. Son physique svelte avec de grandes jambes telle une liane, son port de tête de princesse, sa démarche féline, son sourire radieux et sa capacité à répondre brillamment aux questions sur les connaissances générales lui ont valu le titre de Miss Menabe 2017.

Jeune, belle, intelligente et prête à servir une noble cause sont autant de critères demandés pour porter la couronne de Miss. Un vrai défi pour les prétendantes au titre de Miss Menabe.

