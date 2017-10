Cameroun: Perturbation réseau Orange - Les abonnés trinquent

Le désagrément causé par ce réseau de téléphonie mobile, à l'origine de nombreuses plaintes enregistrées hier

Pour la deuxième fois, les abonnés du service Orange Cameroun ont subi des désagréments causés par les perturbations de ce réseau de téléphonie mobile. Depuis lundi soir à 20h, il était impossible de pouvoir émettre un appel, d'envoyer un message et encore moins de pouvoir se connecter à internet. Un calvaire qui s'est fait ressentir dans la quasi-totalité des secteurs d'activités de la ville de Yaoundé. Les plaintes et les désagréments s'entremêlent.

Pour Sylvain Andzongo, journaliste au quotidien de l'économie, « le désagrément causé est énorme dans l'exercice de ses fonctions, « les communications étaient coupées. Entre collègues à Douala ou hors de la rédaction, on ne pouvait plus s'appeler pour se coordonner dans la fabrication des pages du journal. Bien plus, des sources m'ont fait remarquer que je n'étais pas joignable. Cela m'a été d'un énorme préjudice. Je coordonne un service où il faut recevoir des contributions par mail. Cela a été bloqué pendant plusieurs heures », se plaint Sylvain.

D'autres secteurs en ont également payé les frais. C'est le cas du magasin immobilier Inci, situé au lieu-dit « carrefour Vallée » qui a vu ses recettes diminuées à la fin de la journée du lundi dernier. « Les perturbations du réseau orange nous fait perdre des clients. Nous devions faire une livraison à domicile à une cliente. Lorsque les techniciens sont arrivés dans son quartier, il leur était impossible de la joindre pour mieux se renseigner. Rien ne passait. Ni les appels, ni les messages, ni la connexion internet. Finalement, elle n'a pas été livrée à temps. En colère, notre cliente nous a dit qu'elle ne reviendra plus ce qui nous cause des dommages.

Personnellement, chaque fois que je voulais joindre mon femme, le réseau ne passait pas », confie Mohamed Ibrahim, responsable commercial du magasin. Assis près de lui, son collègue Rodrigue ajoute que « J'ai ma sœur malade depuis deux jours. Et je n'ai pas pu l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Il a fallu que je contacte ma mère par le réseau Mtn pour avoir son état de santé »

Les points Orange Money et les « call-box », sont principalement les lieux où se font ressentir les pertes d'argent. « Je ne sais pas si Orange peut mesurer le préjudice que ces interruptions nous causent. Orange money ne fonctionne pas et pourtant c'est le mode usuel qui nous permet désormais de faire des transactions financières.

Dans nos services nous n'arrivons pas à travailler et cela me fait beaucoup perdre », a expliqué Emmanuel Kenmegne, call boxeur. Très énervé, il ajoute que « depuis hier, avec les problèmes du réseau Orange, je n'ai pas pu effectuer les transferts de crédits à mes clients et j'ai perdu de nombreuses autres qui souhaitaient émettre un appel. Ce qui m'a fait perdre mon pourcentage de bénéfice Je me suis néanmoins rattrapé avec Mtn ».

Dans un point Orange Money comme on en voit dans la ville, un responsable d'agence nous a expliqué : « les perturbations dans les transactions Orange Money ne se sont pas faites ressentir lundi dernier car le réseau a commencé à perturber aux environs de 20h, heure à laquelle nous avions déjà fermé. Ce mardi matin par contre, les clients se faisaient rare. Nous verrons bien si cela a eu un impact sur nos bénéfices lorsque nous ferons les comptes en soirée ».

Les pertes causées par ces perturbations vont bien au-delà du simple désagrément pour certaines personnes. « À cause d'Orange, ma copine m'a traité de menteur. Nous avions rendez-vous et je devais l'appeler pour caller l'heure et le lieu du rendez-vous. Je devais également lui envoyer de l'argent par Orange Money. Ce qui n'a pas été fait », déclare Landry un usager.

Pierre Tonye Likeng, lui, est vraiment exaspéré par ces perturbations qui ne s'arrêtent plus. Lui, il dénonce le vol de crédit de la part de l'entreprise Orange. « J'ai fait une conver- sion de forfait journalier à 19h. Je me suis déconnecté à 22h sans faire aucun téléchargement, mais le matin à 8h mon forfait était épuisé. Et ce n'est pas la première fois. Un autre jour, j'ai fait une recharge 1000 F dans lesquels j'ai fait une souscription journalière de 250 F. à 18h, le même jour, tout était fini même le crédit principal. Cela décourage vraiment », affirme Tonye.

D'autres personnes comme Armande, étudiante à l'université de Ngoa-Ekelle, envisage de changer d'opérateurs de téléphonie si ce problème de réseau perdure. « Les désagréments avec Orange ne date pas d'hier. Le réseau est lamentablement mauvais. C'est une catastrophe. Je suis étudiante et je ne peux faire aucune recherche lorsque j'ai un devoir à rendre ou un examen à préparer. Impossible de pouvoir travailler. Je fais des forfaits internet que je n'utilise jamais, je multiplie le crédit et je n'utilise pas non plus. Hier encore j'ai fait un forfait internet que je n'ai pas utilisé. À ce rythme, je vais acheter une autre carte Sim pour C'est énervant », hurle-t-il.

Comme solutions recommander à ce problème qui persiste d'aucuns demandent à Orange Cameroun d'octroyer du crédit de communication en compensation à ses clients. Même si jusque-là, cela n'aura pas résolu le problème.