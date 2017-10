Cameroun: Lutte contre Boko haram - Des terroristes mis en échec

Deux ans et demi après leur signature, les contrats d'exploitation de la téléphonie mobile au… Plus »

Nous n'avons plus hésité à les affronter. Ils n'ont pas voulu se rendre à nous et nous avons tiré sur l'un et les autres ont compris qu'ils ne pourraient pas avoir l'avantage sur nous. Ils se sont rendus et nous les avons conduits u camp du Bir pour les livrer aux militaires», raconte un membre de l'expédition qui a procédé à l'arrestation.

Mercredi vers 6h30 au quartier Bla Lamba de Limani dans l'arrondissement de Kolofata. Ossmaç et Ali Sawalda deux membres du comité de vigilance local font leur ronde de garde près de la tranchée de combat que creusent les militaires de l'opération Alpha du Bir. Les militaires veulent en réalité faire de profondes fosses pour ralentir et dissuader les kamikazes de Boko haram d'infiltrer en provenance d'infiltrer le territoire camerounais.

