Cameroun: 2ème Pont sur le Wouri - Ce qui va stopper les embouteillages

Deux ans et demi après leur signature, les contrats d'exploitation de la téléphonie mobile au… Plus »

Une grue est en place et un gros porteur manœuvre. Jouxtant presque cet ouvrage, se dressent des murs « en terre armée », explique un technicien du chantier. Ils sont des- tinés à soutenir le remblayage pour la déviation conduisant au marché Sandaga (sur la droite à la sortie du pont, en venant de Bonaberi). A l'autre bout de l'ouvrage, du côté de Bonassama-Bonabéri, l'aménagement des voies d'accès se poursuit aussi. Notamment du terrassement effectué par un engin lourd, et des opérations de relevés, conduites par divers techniciens. Il faut le relever, les travaux s'effectuent sur un espace assez vaste ici aussi.

Le visage de la circulation change progressivement pour les usagers du pont sur le Wouri. Sur les ponts, est-il plus correct de dire, les deux ouvrages étant désormais mis à contribution - même si ce n'est que partiellement pour le nouveau pont. En effet, le spectre du bouchon quasi inéluctable à ce lieu de passage s'estompe. Il y a toujours des embouteillages, certes, comme l'explique Mary B., mère de famille habitante de Bonabéri et travaillant au centre ville.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.