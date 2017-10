Cameroun: Ville morte à Mokolo

Les populations et les commerçants ont décidé hier de ne pas vaquer à leurs activités en réactions au retour de deux personnes arrêtées il y a un an pour une série de braquages.

Mercredi est traditionnellement le jour du grand marché hebdomadaire à Mokolo. Hier pourtant, les boutiques étaient fermées et les étals de légumes et autres denrées alimentaires n'ont pas été installés. En cause, les populations solidaires voulaient montrer aux autorités leur exaspération devant ce qu'elles affirment être une injustice. C'est jeudi dernier, en soirée que la crispation a commencé.

«Vers 19h on a vu un cortège de motos escortant Alhadji comme pour un mariage avec des klaxons. On a alors appris que ce gendarme qui avait fait des dizaines de braquages et avait été arrêté et incarcéré la prison de Maroua ,avait été libéré», confie Abdoul un commerçant. D'après lui, le bruyant cortège a fait in tour dans les lieux fréquentés par les noctambules pour bien se montrer. Il s'est ensuite arrêté au domicile de Alhadji , au lieu -dit«Groupe 2», où aurait été organisée une petite fête. Alhadji, n'est pas rentré seul de ka prison de Maroua.

Moussa «1er degré», un boucher très connu à Mokolo , arrêté comme complice a aussi été libéré. Selon de nombreux habitants les griots n'ont pas arrêtés de chanter ses éloges devant son domicile au lieu-dit «Pont douanes».

«Les commerçants principales victimes de la bande ont alerté le préfet dès le lendemain de ces libérations et de ce qu'elles étaient inquiètes pour leur sécurité. Ils n'ont pas dû être pris au sérieux. Ils ont ensuite menacé de fermer les magasins lundi, puis mardi mais, le préfet trouvait toujours le bon mot pour les calmer», confie Ibrahim habitant de Mokolo.

Mais alors que la ville bruissait de toutes sortes de rumeurs, l'on a appris que, le gendarme Alhadji a été vu à plusieurs endroits de la ville en tenue de gendarme. Il aurait même arboré des galons de gendarme major donc aurait pris du grade pendant les 16 mois qu'ont duré son incarcération. C'est cette dernière», information», qui a décidé les habitants de Mokolo à manifester leur désaccord.

Elles prétendent que rien ne saurait justifier l'élargissement du capitaine Hamadjam Hamadham, arrêté il y a 16 mois avec le gendarme Alhadji et le boucher Moussa « 1er degré » pour près de 100 braquages. Ces hommes ont été accusés d'avoir terrorisé les populations qu'ils étaient sensés protéger. Ils opéraient de nuit.

Profitant de la restriction de circulation au delà de 22h instituée par le gouverneur de la région de l'Extrême Nord, ils entraient chez les commerçants fortunés et les detroussaient avec des armes de guerre. Ils ont fait des dizaines de victimes et volé des dizaines de millions de Fcfa à leurs victimes.