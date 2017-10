Ile Maurice: Affaire MCB/NPF - Me Rashid Ahmine demande d'imposer une amende de Rs 2 M à la banque

Les plaidoiries dans le cadre de l'affaire MCB/NPF ont eu lieu, ce mercredi 18 octobre, devant les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo en cour intermédiaire. La banque a été jugée coupable d'avoir failli à réguler son système interne sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public Prosecutions a demandé à la cour d'infliger une amende de Rs 2 millions à la MCB. Dans sa plaidoirie, Me Eric Ribot, Senior Counsel, a soutenu qu'il est indéniable que c'est Robert Lesage qui a commis la fraude et qui a abusé du système mis en place par la MCB.

Les magistrats prononceront leur sentence le mercredi 25 octobre.