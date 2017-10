Ile Maurice: Nouvel avion pour Air Mauritius - L'A350 livré ce vendredi

Une vidéo et une pétition circulent sur les réseaux sociaux. Leur but : sensibiliser afin qu'une… Plus »

L'A350-900 est un avion de dernière génération. Il est doté de produits dernier cri et marque le début d'un programme de modernisation de la flotte d'Air Mauritius. Huit nouveaux avions rejoindront la compagnie nationale d'aviation d'ici les cinq prochaines années. Six d'entre eux seront des A350 tandis que les deux autres seront des A330neo.

Avant de se rendre à Plaisance, l'A350 survolera l'est de Maurice, en particulier Fuel, ainsi que le Nord plus précisément le stade Anjalay, de même que Caudan et, dans l'Ouest, Cascavelle, sans compter Bagatelle dans le centre. La compagnie nationale d'aviation précise, dans un communiqué émis ce mercredi 18 octobre, que l'avion sera clairement visible au public. Du reste, des rassemblements seront prévus dans ces sites pour accueillir l'Airbus.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.