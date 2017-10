Ile Maurice: Singes en captivité - Une campagne lancée pour interdire la pratique à Maurice

Une vidéo et une pétition circulent sur les réseaux sociaux. Leur but : sensibiliser afin qu'une loi soit adoptée pour que les singes ne soient plus capturés à Maurice et gardés comme animaux de compagnie.

La démarche vise à demander au gouvernement mauricien de venir de l'avant avec une loi interdisant la capture des singes. Dans la pétition signée Chandra Walker, une requête est adressée au Premier ministre Pravind Jugnauth. «Les singes vivent librement à Maurice mais il n'existe aucune loi qui les protège et beaucoup d'entre eux sont capturés et élevés comme des animaux de compagnie», est-il précisé dans la pétition qui a récolté, jusqu'ici plus de 55 000 signatures.

Chandra Walker soutient qu'il est cruel de priver ces animaux de leur liberté et de les imposer l'isolement qui leur cause des dommages physiques et psychologiques. D'ajouter que plusieurs grandes organisations internationales militent pour cette cause qu'elle défend. Des organisations telles que l'American Veterinary Medical Association (AVMA), la British Veterinary Association (BVA) ou encore la UK's Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ou l'International Primatological Society (IPS).

«Les bonnes intentions que peuvent avoir ceux qui veulent un singe de compagnie n'importent pas. Les besoins de l'animal que ce soit sur le plan social, psychologique ou comportemental, ne peuvent être satisfaits en étant dans la maison d'un être humain», précise l'auteur de la pétition.