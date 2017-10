Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - «Les Suisses peuvent participer à la formation en matière de sécurité aux frontières»

Au Bénin, le ministère du Commerce a fait fermer 21 boulangeries à Cotonou et à Calavi… Plus »

«Je dirai que c'est une mission de quatre jours qui a été très fructueuse en rencontre, en découverte. Et de ce fait, je me réjouis de l'image positive que le Burkina a dans ces différents pays», a conclu le chef de l'Etat.

Au Sénégal où il s'était rendu avant la Suisse, le chef de l'Etat et sa délégation se sont imprégnés de l'exécution de certains projets chers à Macky Sall. «Nous avons eu l'occasion de visiter quelques projets du Sénégal émergent, programme du président Macky Sall, à savoir le train express régional et également le nouvel aéroport Blaise Diagne qui est quasiment en fin de construction».

La question relative au G5 Sahel a également été évoquée avec les dirigeants helvétiques. Et en tant que pays neutre, la Suisse, aux dires du Président du Faso, ne souhaite pas participer au budget. Néanmoins, «ils peuvent participer à la formation sur le point de la sécurité aux niveaux des frontières et bien d'autres aspects allant dans ce sens».

En quatre jours, le président du Faso a effectué deux visites au Sénégal et en Suisse, qui, selon lui ont été positives. Au cours de ces différents voyages, il a parlé de coopération, de développement et aussi de sécurité.

