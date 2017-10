Afrique de l'Ouest: Dakar a consacré 12% de son PIB aux investissements en 2016 (BCEAO)

Cette conférence sur les BTP et infrastructures a pour but de créer une Afrique émergente. Plus »

Les recettes non fiscales se sont chiffrées à 1.004,9 milliards en 2016, contre 1.227,9 milliards un an plus tôt. Quant aux dons budgétaires, ils se sont élevés à 1.321,7 milliards sur l'année 2016, en légère hausse de 0,8% par rapport à 2015.

Selon le rapport annuel de la BCEAO, "les plus fortes hausses des recettes budgétaires, d'une année à l'autre, ont été notées au Burkina (+16,0%), en Côte d'Ivoire (+13,4%) et au Mali (+9,6%)".

La BCEAO souligne qu'au plan des finances publiques, les Etats membres de l'Union se sont illustrés par la poursuite de leurs efforts d'investissement dans les infrastructures et les secteurs sociaux, en vue de créer les conditions d'une croissance durable et inclusive, ainsi que par une hausse des dépenses courantes.

"Par pays, les efforts d'investissement public les plus significatifs ont été observés au Burkina (9,5% du PIB en 2016 contre 6,9% en 2015), au Mali (9,3% du PIB en 2016 contre 7,3% en 2015), en Côte d'Ivoire (7,5% du PIB en 2016 contre 6,6% en 2014) et au Sénégal (12,0% du PIB en 2016, contre 11,3% en 2015)", selon le rapport annuel de la BCEAO.

Dakar — Le Sénégal est en tête des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) où sont observés les efforts d'investissement public les plus significatifs en 2016 dans l'Union.

