Mali: 7ème Edition du Salon International de l'Emploi et de la Formation - Les travaux démarrent ce matin

La 7ème édition du SIEFOR (Salon international de l'emploi et de la formation) se tient à Bamako, plus précisément au Mémorial Modibo Keita, les 18 au 19 octobre 2017.

La cérémonie d'ouverture de cette activité sera placée sous la présidence du ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, M. Maouloud Ben Kattra, et enregistrera la participation du Directeur Régional du Bureau Internationale de Travail (BIT), M. Dramane Haïdara et de l'initiatrice du salon, Mme Bello Rokiatou Touré.

La 7ème édition de ce salon organisée par l'Institut de Management et de la Technologie (IMATEC) en partenariat avec le Bureau international du travail (BIT) va regrouper les acteurs du monde de l'emploi, les associations et les organismes professionnels. Durant 2 jours, la 7ème édition du SIEFOR, ouvrira ses portes aux jeunes et aux adultes afin de leurs offrir toutes les informations sur l'emploi, la formation, le choix de carrière et le marché du travail.

Des panels de hauts niveaux sur « Les enjeux stratégiques pour la mobilisation des ressources financières en vue d'un développement accru et la création d'emplois en Afrique » ; « Les perspectives d'emplois du BIT en Afrique » ; « la valeur ajoutée des Agences du Système des Nations Unies dans l'emploi et la formation professionnelle au Mali dans la cadre des objectifs N°8 des ODD et quelles perspectives d'ici 2030 ? » ; «la Politique d'emploi pour nos Etats, et la vision des Ministres intervenants » ; « l'impact de la politique nationale de l'emploi au Mali sur les jeunes » ; « Contribution à la refondation du système éducatif malien? De la transmission des savoirs à l'approche par compétence » ; « les stratégies pour les politiques d'emplois et politiques du Marché du Travail en Afrique? » ; « l'insertion socioprofessionnelle des jeunes au Mali ? Une question de méthode et un dispositif d'accompagnement adapté.

Expérience de la méthodologie CEFE dans le Programme d'appui à l'entrepreneuriat de la Jeunesse Malienne »seront au menu des 2 jours d'échanges.