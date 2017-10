Cameroun: Résolution de la Crise anglophone - Atangana Mebara propose la création d'un Comité national de conciliation

Selon l'ex-SGPR, ce Comité pourrait débattre de tout ce dont se plaignent les anglophones et même des options de fédéralisme possible.

Si l'unanimité semble se former sur la nécessité de l'organisation d'un dialogue comme voie de sortie de la crise anglophone. La récente sortie épistolaire de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République, emprisonné à la prison centrale de Kondengui dans le cadre de l'opération Epervier, Jean Marie Atangana Mebara a le mérite d'y ajouter un contenu. Jean Marie Atangana Mebara fait d'ailleurs une proposition concrète comme cadre de ce dialogue.

Il suggère la création d'un Comité national de conciliation, « composé de citoyens Camerounais libres et crédibles, à l'instar de celui mis en place en 1990, baptisé "Commission des lois et des libertés" ». Un tel comité précise l'ex-SGPR pourrait être composé d' « autant d'anglophones que de francophones, hommes et femmes, jeunes et adultes, issus des différents milieux sociaux et professionnels de notre pays, mais la majorité provenant de la société civile : des universitaires, des religieux, des avocats, des médecins, des commerçants, des journalistes, des syndicalistes ».

Ce Comité pourrait être présidé par une personnalité religieuse indépendante comme l'archevêque de Douala et président de la Conférence nationale épiscopale, Mgr KLEDA, ou toute autre personnalité d'une autre confession religieuse.

Des noms des personnalités susceptibles de le composer sont d'ailleurs donnés. Il s'agit entre autres du Pr. Daniel Muna, M. David Abouem à Tchoyi, Mme Dr Acha Morfaw Diana, Pr Kontchou Kouemegni, Pr Ajaga Nji, Me Alice Nkom, Pr Jean Koufan, Dr Dze Ngwa, Dr Fontem Neba, Me Agbor-Balla Mme Margaret Tendo, les journalistes Boh Herbert et Valentin Zinga, Dr Carlson Ayangwe, Cheikh Houssaini Waziri, Dr Simon Munzu, le magistrat retraité Toussaint Zibi Nsoe, des chefs traditionnels comme le Fon Forbuzie.

Et comme matière à débattre dans ce Comité, Jean Marie Atangana Mebara n'y vois aucun sujet tabou, même « les options de fédéralisme possible, surtout s'il apparaît que cela pourrait être une solution efficace pour un vivre ensemble plus harmonieux dans notre pays ». Et, pour chacun des problèmes identifiés, ce Comité qui pourrait disposer d'un délai de trois mois, listera toutes les solutions possibles, celles qui sont praticables.

Dans sa méthodologie, ce Comité pourra entendre tout citoyen, tout expert national qui peut leur paraitre utile à leur mission. Et leurs propositions devraient préciser celles qui sont à réaliser urgemment dans le court terme, et celles qui devraient être réalisées dans les six prochains mois, avec un chronogramme indicatif précis. Les suggestions et propositions du Comité seraient alors adressées au président de la République pour transmission au Parlement. Celuici pourrait alors être convoqué en session extraordinaire pour adopter les lois qui seraient proposées, indique l'ex-SGPR.