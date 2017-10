Mauritanie: Lancement d'un atelier de formation sur les mécanismes de gestion des négociations collectives

Il a rappelé également le dialogue social supervisé par le ministère depuis 2016 et regroupant tous les partenaires sociaux, afin de dégager un contrat social consensuel, permettant de restructurer les inspections régionales du travail, d'appliquer les lois de l'OIT et les recommandations du BIT.

« Le département a entrepris, sur instruction de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, un certain nombre de réformes, visant à promouvoir une culture de dialogue et de négociation, en leur qualité de meilleurs moyens pour régler les litiges sociaux », a-t-il ajouté.

Les travaux d'un atelier de formation sur les mécanismes de gestion des négociations collectives, organisé par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration en partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT), au profit de 36 inspecteurs du travail et de représentants des employeurs et des fédérations syndicales ont été ouverts lundi à Nouakchott.

