Tunisie: CSS-USTS, EST-COK - Deux classiques pour commencer

Le coup d'envoi de l'épreuve est prévu le samedi 11 novembre.

La compétition se disputera en deux poules de cinq équipes.

La première se compose de l'Etoile du Sahel (tenante du titre), du Club Sfaxien, du Tunisair Air Club, et de l'Union Sportive des Transports de Sfax.

La seconde regroupe l'Espérance de Tunis, la Saydia de Sidi Bou Saïd, l'Avenir Sportif de La Marsa, le Club Olympique de Kélibia, et l'Association Sportive des Poste et Télécommunication de Sfax (nouveau pensionnaire).

Au terme de la phase initiale qui totalise dix journées (aller et retour) et quarante rencontres, il y aura le play-off qui rassemblera les deux premières équipes de chacune des deux poules alors que le reste des équipes forme le play-out.

Le derby de Sfax et le traditionnel EST-COK constitueront à coup sûr les pôles d'attraction de la journée inaugurale. Le premier choc du championnat aura lieu lors de la seconde journée à Sousse entre l'ESS et le CSS.

L'USTSfax s'estime heureuse puisqu'elle demeure l'unique équipe dans les deux poules qui effectuera un seul déplacement durant l'aller de la première phase.

Poule A

1ère J : CSS-USTS/MSB-TAC/ESS : exempte

2e J : USTS-MSB/ESS-CSS/TAC : exempte

3e J : MSB-ESS/TAC-USTS/CSS : exempte

4e J : ESS-TAC/CSS-MSB/USTS : exempte

5e J : TAC-CSS/USTS-ESS/MSB : exempte

Poule B

1ère J : ASM-ASPTTS/EST-COK/SSBS: exempte

2e J : ASPTTS-EST/SSBS-ASM/COK: exempte

3e J : EST-SSBS/COK-ASPTTS/ASM: exempte

4e J : SSBS-COK/ASM-EST/ASPTTS: exempte

5e J : COK-ASM/ASPTTS-SSBS/EST: exempte

Critérium : les favoris sans problème

Les quatre rencontres des quarts de finale du critérium Ftvb se sont toutes achevées sur un score sans appel, trois sets à zéro en faveur des candidats les plus logiques. L'Espérance de Tunis à domicile au détriment de l'ASMarsa, l'Etoile du Sahel lors des son déplacement à Kélibia, le CSSfaxien en accueillant à Msaken l'AS Haouaria et la Saydia de Sidi Bou Saïd en offrant l'hospitalité à la Mouloudia de Bousalem. L'ordre des rencontres et les lieux de demi-finales prévues ce samedi devraient être connus au plus tard dans les heures qui viennent.