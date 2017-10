Tunisie: Face à leur destin

Il faudrait remonter à l'année 2007 pour retrouver deux formations tunisiennes dans cette situation. C'était encore l'Etoile qui s'était retrouvée devant... Al Ahly d'Egypte, après avoir sorti Al Hilal du Soudan et le Club Sportif Sfaxien qui avait rencontré pour le compte de la finale El Merrikh.

Dans quelques jours, ce sera encore l'Etoile, devenue un habitué des compétitions africaines, et le Club Africain, qui en sera à sa quatrième phase finale africaine, qui seront mis à rude épreuve. C'est que leurs adversaires respectifs ont démontré à la faveur de la première manche des qualités qui ne manquent pas d'inquiéter. Al Ahly, dont le palmarès est impressionnant au niveau continental et qui évoluera devant son public, tient à sa revanche et à la qualification.

Il ne manque pas de moyens et pour éviter le ton par trop subjectif de certains, les Egyptiens sont vraiment à prendre au sérieux. Nous savons que la rivalité entre les équipes tunisiennes et égyptiennes est aussi traditionnellement intense que mouvementée. Il y aura toujours quelque chose à reprocher pour l'un ou l'autre en cas de défaite pour des Ahlaouis complètement obnubilés par leur histoire et qui éprouvent de la peine pour reconnaître que le football évolue, que les générations qui se succèdent ne sont pas aussi valeureuses l'une que l'autre et qu'en sport, rien n'est plus incertain qu'un résultat qui peut se jouer sur un coup de dés.

L'Etoile est prévenue

Les envolées lyriques que nous relevons dans les colonnes des différents médias, et prononcées amoureusement par leurs fervents supporters, doivent absolument laisser la place à la rigueur et l'insatiable volonté sahélienne d'imposer sa façon de voir les choses. Le mérite de l'équipe tunisienne réside justement en sa faculté de faire le vide dans son cerveau, et d'engager les débats avec l'assurance d'une formation qui sait ce qu'elle veut. Un professionnalisme qui a déjoué bien des pronostics et qui a valu par le passé des performances remarquables.

Les Egyptiens, dans leur fief et face à un public tout acquis (il a déjà mis la pression sur ses joueurs encensés et passant pour imbattables et favoris incontestables), se feront forts de ne pas décevoir. Ils considèrent cette rencontre comme un tournant qu'il ne faut en aucun cas manquer. Aux Tunisiens de gérer ces moments de ferveur et cet élan qu'il sera possible d'exploiter en serrant les rangs et en résistant le temps qu'il faudra pour laisser passer l'orage.

L'Etoile est une équipe complète et équilibrée dans toutes ses lignes. C'est d'ailleurs son point fort et tous ses adversaires le savent. Sa ligne d'attaque, adossée à un milieu aussi performant qu'actif, peut frapper à n'importe quel moment, comme ce fut le cas lors du match « aller ». Ces qualités ne seront pas de trop pour endiguer la furia locale qui ne sera contenue que par la synchronisation des différentes lignes sahéliennes, rompues à ces manœuvres collectives et à la prudence aux moments de violentes poussées adverses.

Le CA devant son cher public

Le Club Africain, qui disputera sa septième demi-finale à l'échelle africaine, en rencontrant la formation d'Afrique du Sud, Supersport, ne part pas avec les mêmes atouts, mais semble plus proche d'une qualification moins mouvementée. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il jouera devant son public et n'aura pas à gérer la pression que vivra l'Etoile à Alexandrie (Borj El Arab). Les Clubistes qui ont réussi jusque-là un très bon parcours, ne disposent que d'une équipe, certes constellée de très bons joueurs, mais en voie de consolidation au niveau stratégique et collectif.

Les prémices sont là, mais c'est la confirmation par la répétition des performances qui tarde encore. A sa décharge, les progrès enregistrés au fur et à mesure des apparitions qui ont démontré que les Clubistes sont sur la bonne voie. Le résultat acquis en terre sud-africaine joue en sa faveur. Le laps de temps qui se sera écoulé entre le match «aller» et celui du retour a été sans aucun doute bénéfique pour qu'ils puissent mettre de l'ordre dans leurs rangs, et surtout «rebooster» ceux qui étaient à court de préparation. En n'envoyant aucun de ses joueurs en sélection (un certain nombre d'entre eux le mérite amplement !), le Club Africain a pu disposer de tout son effectif pour mener à bien les dernières retouches et se préparer en toute quiétude.

Radès pourra vivre amplement sa fête et Borj El Arab est pleinement en mesure de lui faire écho !